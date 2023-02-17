Курячі оладки: рецепт швидкої та ароматної страви

Оладки можуть бути не тільки борошняними, а й м'ясними. З курки вони виходять, напевно, найкраще.

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Курячi оладки ще називають "покращеними котлетами" — смак схожий, сенс той самий, але виконання інше, приготування швидше, а аромат, мабуть, дійсно кращий. Головне — не перетримати їх на сковорідці, тут потрібне кулінарне чуття…

Курячі оладки

Iнгредiєнти

курка (філе або грудка) — 600 г;

яйця — 3;

крохмаль — 3 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.;

часник — 2-3 зубчики;

зелень кропу;

олія;

сіль, перець.

Для курячих оладків спочатку готуємо фарш. Звичайно, курятину можна пропустити через м'ясорубку, але в цьому випадку краще порізати її на дрібні шматочки. Пропускаємо через прес часник. Дрібно нарізаємо зелень. Поєднуємо це все з яйцями та майонезом, перемішуємо та залишаємо маринуватися на пiв години.

Далі просто. Беремо столовою ложкою порцію фаршу, викладаємо на розігріту сковороду з олією. Смажимо на середньому вогні до золотистості. Пересихає це ніжне м'ясо дуже швидко — стежте, щоб наші курячі оладки не пригоріли, не перетворилися на підошви. Якщо все зробити правильно, виходить соковита й ароматна страва!