Все дело в маринаде: как приготовить запеченные говяжьи ребрышки с медом и горчицей

Наверное, лучшая говядина — запеченная в духовке. Конечно, с подходящим маринадом

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Говяжьи ребрышки — это отдельный кулинарный жанр. Вообще, говядина требует внимания и времени. Говяжьи ребрышки — особого подхода. Но если у вас все получилось с маринадом, успех практически обеспечен! В нашем случае маринад достаточно сложен, но вполне понятен, а главное – гарантирует отличный результат.

Запеченные говяжьи ребрышки с медом и горчицей

Ингредиенты

говяжьи ребра — 1.5 кг;

мед – 2 ст. л.;

зернистая горчица — 2 ст. л. ;

соевый соус — 2 ст. л.;

соус наршараб — 2 ст. л. ;

чеснок — 3 зубчика;

перец чили

Первый шаг в приготовлении запеченных говяжьих ребер – маринад. Его складываем из меда, горчицы, измельченного любым способом чеснока, двух соусов – соевого и наршараба, а также перчика чили, выпотрошенного и мелко порезанного. Все составляющие тщательно смешиваем в отдельной посуде.

Этим маринадом намазываем приготовленные ребрышки, укладываем в форму для запекания, накрываем крышкой и отправляем в холодильник часа на 3-4 (как вариант – на ночь). Неплохо бы в процессе мясо перевернуть несколько раз, чтобы маринад распределился равномерно.

Ну, а дальше запекаем промаринованные говяжьи ребрышки в той же форме, накрыв фольгой, при температуре 150 градусов. Делаем это два-два с половиной часа, пока мясо не станет ощутимо мягким. После этого фольгу убираем, а процесс форсируем – увеличиваем температуру до 200 градусов и запекаем мясо в режиме гриль еще 5 минут.

Запеченные говяжьи ребрышки в медово-горчичном маринаде готовы!