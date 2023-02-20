Все дело в маринаде: как приготовить запеченные говяжьи ребрышки с медом и горчицей
Наверное, лучшая говядина — запеченная в духовке. Конечно, с подходящим маринадом
Говяжьи ребрышки — это отдельный кулинарный жанр. Вообще, говядина требует внимания и времени. Говяжьи ребрышки — особого подхода. Но если у вас все получилось с маринадом, успех практически обеспечен! В нашем случае маринад достаточно сложен, но вполне понятен, а главное – гарантирует отличный результат.
Запеченные говяжьи ребрышки с медом и горчицей
Ингредиенты
- говяжьи ребра — 1.5 кг;
- мед – 2 ст. л.;
- зернистая горчица — 2 ст. л. ;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- соус наршараб — 2 ст. л. ;
- чеснок — 3 зубчика;
- перец чили
Первый шаг в приготовлении запеченных говяжьих ребер – маринад. Его складываем из меда, горчицы, измельченного любым способом чеснока, двух соусов – соевого и наршараба, а также перчика чили, выпотрошенного и мелко порезанного. Все составляющие тщательно смешиваем в отдельной посуде.
Этим маринадом намазываем приготовленные ребрышки, укладываем в форму для запекания, накрываем крышкой и отправляем в холодильник часа на 3-4 (как вариант – на ночь). Неплохо бы в процессе мясо перевернуть несколько раз, чтобы маринад распределился равномерно.
Ну, а дальше запекаем промаринованные говяжьи ребрышки в той же форме, накрыв фольгой, при температуре 150 градусов. Делаем это два-два с половиной часа, пока мясо не станет ощутимо мягким. После этого фольгу убираем, а процесс форсируем – увеличиваем температуру до 200 градусов и запекаем мясо в режиме гриль еще 5 минут.
Запеченные говяжьи ребрышки в медово-горчичном маринаде готовы!