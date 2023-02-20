Вся річ у маринаді: як приготувати запечені яловичі реберця з медом та гірчицею

Напевно, найкраща яловичина — та, що запечена у духовці. Звичайно, з відповідним маринадом

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Ялов'ячі реберця — це окремий кулінарний жанр. Взагалі, яловичина потребує уваги та часу. Ялов'ячі реберця — особливого підходу. Але якщо у вас все вийшло з маринадом, успіх практично забезпечений! У нашому випадку маринад досить складний, але цілком зрозумілий, а головне — гарантує чудовий результат.

Запечені ялов'ячі реберця з медом та гірчицею

Iнгредiєнти

ялов'ячі ребра — 1.5 кг;

мед — 2 ст. л.;

зерниста гірчиця — 2 ст. л. ;

соєвий соус — 2 ст. л.;

соус наршараб — 2 ст. л. ;

часник — 3 зубчики;

перець чилі — 1

Перший крок у приготуванні запечених ялов'ячих ребер — маринад. Його складаємо з меду, гірчиці, подрібненого будь-яким способом часнику, двох соусів — соєвого та наршараба, а також перчика чилі, випотрошеного та дрібно порізаного. Усі складові ретельно змішуємо в окремому посуді.

Цим маринадом намазуємо приготовані реберця, укладаємо у форму для запікання, накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник години на 3-4 (як варіант – на ніч). Непогано б у процесі м'ясо кілька разів перевернути, щоб маринад розподілився рівномірно.

Ну, а далі запікаємо промариновані яловичі реберця у тій же формі, накривши фольгою, при температурі 150 градусів. Робимо це дві-дві з половиною години, поки м'ясо не стане відчутно м'яким. Після цього фольгу прибираємо, а процес форсуємо — збільшуємо температуру до 200 градусів і запікаємо м'ясо в режимі гриль ще 5 хвилин.

Запечені ялов'ячі реберця в медово-гірчичному маринаді готові!