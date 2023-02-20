Курица по-римски: авторский рецепт старинного итальянского блюда

Авторский рецепт — пример настоящей итальянской кухни

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Курица по-римски — блюдо достаточно древнее, в любом случае — традиционное. Но версия, которая перед нами, вполне новая, потому что авторская. Ее придумала Джада Де Лаурентис, шеф-повар и ведущая кулинарного шоу на итальянском телевидении.

В этом блюде есть некоторая символика. Красные и желтые перцы соответствуют цветам флага города Рима. Ну, а набор специй даст вам полную гамму эмоций, обычную при употреблении блюда итальянской кухни.

Курица по-римски

Ингредиенты

куриные грудки — 4 половинки;

куриные бедра — 2;

красный сладкий перец — 1;

желтый сладкий перец — 1;

помидоры — 400 г;

прошутто — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

каперсы — 2 ст. л.;

куриный бульон — 0.5 ст.;

белое вино — 0.5 ст.;

тимьян;

орегано;

петрушка;

оливковое масло;

соль, перец

Курица по-римски начинается с того, что мы солим и перчим куски курицы. Разогреваем сковороду и в ней на оливковом масле обжариваем мясо с двух сторон до образования золотистой корочки.

Извлекаем пока курицу из сковороды, в то же масло выкладываем желтый и красный сладкий перец, нарезанный соломкой, а также прошутто, нарезанный ломтиками. На среднем огне обжариваем минут пять. Добавляем мелко порубленный чеснок и жарим еще минуту. Затем в сковородку идут помидоры, нарезанные кубиками, вино и все итальянские пряные травы, которые мы приготовили. Соскабливаем со дна сковородки пригоревшие куски, добавляем бульон и курицу, доводим все до кипения, уменьшаем огонь и тушим до готовности минут 20-30.

Для подачи добавляем зелень и каперсы. Перед нами — курица по-римски во всей своей красе!