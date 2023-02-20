Курка по-римськи: авторський рецепт старовинної італійської страви.
Авторський рецепт — приклад справжньої італійської кухні
Курка по-римськи — страва досить давня, у будь-якому випадку — традиційна. Але версія, яку маємо, цілком нова, бо авторська. Її вигадала Джада Де Лаурентіс, шеф-кухар та ведуча кулінарного шоу на італійському телебаченні.
У цій страві є певна символіка. Червоні та жовті перці відповідають кольорам прапора міста Риму. Ну, а набір спецій дасть вам повну гаму емоцій, звичайну при вживанні страви італійської кухні.
Курка по-римськи
Iнгредiєнти
- курячі грудки — 4 половинки;
- курячі стегна — 2;
- червоний солодкий перець — 1;
- жовтий солодкий перець — 1;
- помідори — 400 г;
- прошутто — 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- каперси — 2 ст. л.;
- курячий бульйон — 0.5 ст.;
- біле вино – 0.5 ст.;
- чебрець;
- орегано;
- петрушка;
- оливкова олія;
- сіль, перець
Курка по-римськи починається з того, що ми солимо і перчимо шматки курки. Розігріваємо сковороду і в ній на оливковій олії обсмажуємо м'ясо з двох сторін до утворення золотистої скоринки.
Виймаємо поки що курку зі сковороди, в те ж масло викладаємо жовтий і червоний солодкий перець, нарізаний соломкою, а також прошутто, нарізаний скибочками. На середньому вогні обсмажуємо хвилин п'ять. Додаємо дрібно порубаний часник і смажимо ще хвилину. Потім у сковорідку йдуть помідори, нарізані кубиками, вино та всі італійські пряні трави, які ми приготували. Зішкрібаємо з дна сковорідки шматки, що пригоріли, додаємо бульйон і курку, доводимо все до кипіння, зменшуємо вогонь і тушкуємо до готовності хвилин 20-30.
Для подачі додаємо зелень та каперси. Перед нами — курка по-римськи у всій своїй красі!