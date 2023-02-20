Курка по-римськи: авторський рецепт старовинної італійської страви.

Авторський рецепт — приклад справжньої італійської кухні

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Курка по-римськи — страва досить давня, у будь-якому випадку — традиційна. Але версія, яку маємо, цілком нова, бо авторська. Її вигадала Джада Де Лаурентіс, шеф-кухар та ведуча кулінарного шоу на італійському телебаченні.

У цій страві є певна символіка. Червоні та жовті перці відповідають кольорам прапора міста Риму. Ну, а набір спецій дасть вам повну гаму емоцій, звичайну при вживанні страви італійської кухні.

Курка по-римськи

Iнгредiєнти

курячі грудки — 4 половинки;

курячі стегна — 2;

червоний солодкий перець — 1;

жовтий солодкий перець — 1;

помідори — 400 г;

прошутто — 100 г;

часник — 2 зубчики;

каперси — 2 ст. л.;

курячий бульйон — 0.5 ст.;

біле вино – 0.5 ст.;

чебрець;

орегано;

петрушка;

оливкова олія;

сіль, перець

Курка по-римськи починається з того, що ми солимо і перчимо шматки курки. Розігріваємо сковороду і в ній на оливковій олії обсмажуємо м'ясо з двох сторін до утворення золотистої скоринки.

Виймаємо поки що курку зі сковороди, в те ж масло викладаємо жовтий і червоний солодкий перець, нарізаний соломкою, а також прошутто, нарізаний скибочками. На середньому вогні обсмажуємо хвилин п'ять. Додаємо дрібно порубаний часник і смажимо ще хвилину. Потім у сковорідку йдуть помідори, нарізані кубиками, вино та всі італійські пряні трави, які ми приготували. Зішкрібаємо з дна сковорідки шматки, що пригоріли, додаємо бульйон і курку, доводимо все до кипіння, зменшуємо вогонь і тушкуємо до готовності хвилин 20-30.

Для подачі додаємо зелень та каперси. Перед нами — курка по-римськи у всій своїй красі!