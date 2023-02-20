Паста карбонара: обновленный вариант рецепта

Итальянская классика в исполнении популярного украинского шефа

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Паста карбонара — это классика, но не догма. Приготовить ее можно по-всякому, что и делают уже не первую сотню лет. Мы решили исследовать рецепт, который предлагает известный украинский шеф Евгений Клопотенко. "Я решил не придумывать ничего нового и необычного и поделиться своим домашним рецептом приготовления этой пасты. Вам обязательно понравится!" — обещает Клопотенко. Ну что ж, посмотрим.

Паста карбонара от Клопотенко

Ингредиенты

спагетти — 250 г;

бекон — 100-150 г;

пармезан — 50 г ;

луковица ;

яйцо — 1;

сливки — 50 мл;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка;

оливковое масло;

соль, перец

Приступаем к приготовлению пасты карбонара. Режем на полоски бекон, если он уже не порезан. Измельчаем чеснок. Половину луковицы нарезаем мелким кубиком. На разогретую сковороду выливаем немного оливкового масла, добавляем чеснок, через минуту бекон, а затем лук. Несколько минут обжариваем все это.

Добавляем в сковороду яйцо и сливки. Тшательно перемешиваем до полной однородности. Быстро снимаем сковороду с огня, чтобы яйцо не свернулось.

Готовим спагети. Процесс вроде банальный, но будем делать все, как советует маэстро. Цитируем: "На 2 литра воды добавьте 20 г соли и 250 г спагетти, 1 ст. л. оливкового масла. Варите примерно 7 минут, затем слейте воду. Можно оставить немного воды от спагетти и затем добавить в соус для большей сочности".

Ну и все! Паста карбонара практически готова. Осталось только соединить спагетти с соусом, хорошо перемешать, натереть пармезан, присыпать им сверху блюдо, добавить перец по вкусу и листья петрушки.