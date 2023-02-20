Паста карбонара: рецепт із новою поправкою

Італійська класика у виконанні популярного українського шефа

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Паста карбонара – це класика, але не догма. Приготувати її можна по-різному, що роблять вже не першу сотню років. Ми вирішили дослідити рецепт, який пропонує відомий український шеф Євген Клопотенко. "Я вирішив не вигадувати нічого нового та незвичайного і поділитися своїм домашнім рецептом приготування цієї пасти. Вам обов'язково сподобається!" — обіцяє Клопотенко. Ну що ж, побачимо.

Паста карбонара від Клопотенка

Iнгредiєнти

спагетті — 250 г;

бекон — 100-150 г;

пармезан — 50 г;

цибулина;

яйце — 1;

вершки – 50 мл;

часник — 2 зубчики;

петрушка;

оливкова олія;

сіль перець

Приступаємо до виготовлення пасти карбонара. Ріжемо на смужки бекон, якщо він не порізаний. Подрібнюємо часник. Половину цибулини нарізаємо дрібним кубиком. На розігріту сковороду виливаємо трохи оливкової олії, додаємо часник, за хвилину бекон, а потім цибулю. Декілька хвилин обсмажуємо все це.

Додаємо в сковороду яйце та вершки. Ретельно перемішуємо до повної однорідності. Швидко знімаємо сковороду з вогню, щоб яйце не згорнулося.

Готуємо спагеті. Процес начебто банальний, але робитимемо все, як радить маестро. Цитуємо: "На 2 літри води додайте 20 г солі та 250 г спагетті, 1 ст. л. оливкової олії. Варіть приблизно 7 хвилин, потім злийте воду. Можна залишити трохи води від спагетті і потім додати в соус для більшої соковитості".

Ось і все! Паста карбонара практично готова. Залишилося лише з'єднати спагетті з соусом, добре перемішати, натерти пармезан, присипати їм зверху страву, додати перець за смаком та листя петрушки.