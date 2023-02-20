В гостях у креолов: как приготовить фаршированные перцы по-каджунски

Блюдо креольской кухни, которое что-то удивительно напоминает из нашей обычной жизни

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Каджуны — это группа креолов, потомков французских поселенцев, живущих на юге штата Луизиана, неподалеку от Нового Орлеана. Их кухня сохранила своеобразие прародителей, впитала местные традиции и переняла еще понемногу отовсюду. Что получилось, мы сейчас посмотрим.

Перед нами — рецепт фаршированных сладких перцев по-каджунски. Блюди готовится быстро и, как пишут, покрывает 32 процентов наших ежедневных потребностей в витаминах и минералах.

Фаршированные сладкие перцы по-каджунски

Ингредиенты (количество — в зависимости от фаршируемых перцев)

сладкий перец;

коричневый рис;

киноа;

помидор;

капуста;

лук;

чеснок;

сосиски;

душистый перец;

тимьян;

петрушка;

оливковое масло

Фаршированные перцы по-каджунски стартуют совсем не с перцев. Сначала в кастрюле минут 10 варим коричневый рис. Добавляем киноа и варим еще минут 15, а в общем — пока все зерна не стану мягкими. Сливаем воду и пока оставляем рис с киноа в покое.

Сбрызгиваем водой сладкий перец (иначе называемый болгарским). Накрываем пленкой и ставим в духовку минут на 10 при температуре 180 градусов. Времени может понадобиться немного больше — проверяем, насколько перцы стали мягкими и съедобными.

Нагреваем сковороду с оливковым маслом. Высыпаем на нее мелко нарезанный лук, обжариваем до золотистости. Добавляем сосиску, нарезанную мелкими кубиками, рубленый чеснок, тимьян, душистый перец, соль и готовим, пока сосиски не станут коричневыми и хрустящими.

Наконец — финальный этап приготовления фаршированных перцев по-каждунски. В кастрюлю добавляем пару очищенных от шкурки и порезанных помидоров, стакан воды. Сверху выкладываем капусту, доводим до кипения, убавляем огонь, накрываем крышкой и готовим минут 15.

Выкладываем перцы на тарелку, начиняем их рисом и киноа, луком и сосиской, поливаем томатно-капустным соусом, приправляем солью и петрушкой. Именно так выглядят фаршированные перцы по-каджунски!