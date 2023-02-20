У гостях у креолів: як приготувати фаршировані перці по-каджунськи

Страва креольської кухні, яка щось дивно нагадує з нашого звичайного життя

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Каджуни — це група креолів, нащадків французьких поселенців, що живуть на півдні штату Луїзіана, неподалік Нового Орлеана. Їхня кухня зберегла своєрідність прабатьків, увібрала місцеві традиції і перейняла ще потроху звідусіль. Що вийшло, ми зараз подивимося.

Перед нами рецепт фаршированих солодких перців по-каджунськи. Страва готується швидко і, як пишуть, покриває 32 відсотки наших щоденних потреб у вітамінах та мінералах.

Фаршировані солодкі перці по-каджунськи

Інгредієнти (кількість — залежно від перців, що фаршируються)

солодкий перець;

коричневий рис;

кіноа;

помідор;

капуста;

цибуля;

часник;

сосиски;

запашний перець;

чебрець;

петрушка;

оливкова олія

Фаршировані перці по-каджунськи стартують зовсім не з перців. Спочатку в каструлі хвилин 10 варимо коричневий рис. Додаємо кіноа і варимо ще хвилин 15, а загалом — поки всі зерна не стануть м'якими. Зливаємо воду і поки що залишаємо рис з кіноа у спокої.

Збризкуємо водою солодкий перець (інакше званий болгарським). Накриваємо плівкою і ставимо в духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Часу може знадобитися трохи більше – перевіряємо, наскільки перці стали м'якими та їстівними.

Нагріваємо сковороду з оливковою олією. Висипаємо на неї дрібно нарізану цибулю, обсмажуємо до золотистості. Додаємо сосиску, нарізану дрібними кубиками, рубаний часник, чебрець, запашний перець, сіль і готуємо, поки сосиски не стануть коричневими та хрусткими.

Нарешті — фінальний етап приготування фаршированих перців по-кожунськи. У каструлю додаємо пару очищених від шкірки та порізаних помідорів, склянку води. Зверху викладаємо капусту, доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і готуємо 15 хвилин.

Викладаємо перці на тарілку, начиняємо їх рисом та кіноа, цибулею та сосискою, поливаємо томатно-капустяним соусом, приправляємо сіллю та петрушкою. Саме так виглядають фаршировані перці по-каджунськи!