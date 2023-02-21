Почти как в ресторане: как приготовить суп с фаршем и фасолью

Суп с фасолью и фаршем готовится долго из-за фасоли, но в остальном — просто и быстро.

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Суп с фаршем и фасолью отличается своеобразным вкусом, и простым и оригинальным одновременно. Из-за фасоли его готовят не так быстро, как хотелось бы, но в целом, рецепт прост и доступен. Это совсем не высшая кулинария, но вкус готового продукта может вам напомнить посещение ресторана.

Кстати, чтобы сократить время приготовления, можно использовать консервированную фасоль. Но все-таки в сезон лучше брать свежую.

Суп с фаршем и фасолью

Ингредиенты

фасоль — 200 г;

фарш мясной — 400 г;

лук репчатый — 150 г;

сладкий перец -1 ;

морковь — 150 г;

помидоры — 200 г;

чеснок — 3 зубчика;

лавровый лист — 1 ;

зелень;

подсолнечное масло;

соль

Рассмотрим тот вариант супа с фасолью и фаршем, в котором используется свежая фасоль. Замачиваем ее в холодной воде минимум на час. Воду сливаем, фасоль промываем, снова заливаем водой и ставим вариться. Это у нас займет около двух часов, за это время вода почти вся выкипит.

Когда фасоль готова, ставим кипятиться воду для супа. Нарезаем мелкими кубиками лук, морковку и сладкий перец. В закипевшую воду отправляем морковь, через 5 минут добавляем к ней лавровый лист, а еще минут через 10 — фасоль.

Тем временем, идет параллельный процесс обжарки. Фарш берем двух видов, лучший вариант — говядина плюс куриное филе. В разогретой сковороде на подсолнечном масле начинаем поджаривать фарш, стараясь, чтобы не образовывалось комков. Через 3 минуты добавляем измельченный лук и сладкий перец. Обжариваем, помешивая, минут 10. Добавляем измельченный помидор, солим, перемешиваем и готовим еще минут 10. Когда смесь готова, отправляем ее в суп — это должно случиться через 5-10 минут после того, как туда проследовала фасоль. Солим, перемешиваем и даем супу с фасолью и фаршем постоять под крышкой минут 5 на малом огне.

Последний штрих — добавляем мелко рубленную зелень и чеснок. Суп с фаршем и фасолью готов!