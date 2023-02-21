Майже як у ресторані: як приготувати суп із фаршем та квасолею

Суп з квасолею та фаршем готується довго через квасолю, але в іншому — просто і швидко

Related video

Суп з фаршем та квасолею відрізняється своєрідним смаком, і простим та оригінальним одночасно. Через квасолю його готують не так швидко, як хотілося б, але в цілому рецепт простий і доступний. Це зовсім не вища кулінарія, але смак готового продукту може нагадати вам відвідування ресторану.

До речі, щоб скоротити час приготування, можна використовувати консервовану квасолю. Але все-таки в сезон краще купувати свіжу.

Суп з фаршем та квасолею

Iнгредiєнти

квасоля — 200 г;

фарш м'ясний — 400 г;

цибуля ріпчаста — 150 г;

солодкий перець -1;

морква — 150 г;

томати — 200 г;

часник — 3 зубчики;

лавровий лист — 1;

зелень;

олія;

сіль

Розглянемо той варіант супу з квасолею та фаршем, у якому використовується свіжа квасоля. Замочуємо її у холодній воді мінімум на годину. Воду зливаємо, квасолю промиваємо, знову заливаємо водою і ставимо варитися. Це у нас займе близько двох годин, за цей час вода майже википить.

Коли квасоля готова, ставимо кип'ятити воду для супу. Нарізаємо дрібними кубиками цибулю, моркву та солодкий перець. У воду, що закипіла, відправляємо моркву, через 5 хвилин додаємо до неї лавровий лист, а ще хвилин через 10 — квасолю.

Тим часом, йде паралельний процес обсмажування. Фарш беремо двох видів, найкращий варіант – яловичина плюс куряче філе. У розігрітій сковороді на олії починаємо підсмажувати фарш, намагаючись, щоб не утворювалося грудок. Через 3 хвилини додаємо подрібнену цибулю та солодкий перець. Обсмажуємо, помішуючи, хвилин 10. Додаємо подрібнений помідор, солимо, перемішуємо і готуємо ще хвилин 10. Коли суміш готова, відправляємо її в суп — це має статися через 5-10 хвилин після того, як туди прийшла квасоля. Солимо, перемішуємо і даємо супу з квасолею і фаршем постояти під кришкою 5 хвилин на малому вогні.

Останній штрих — додаємо дрібно рубану зелень та часник. Суп з фаршем та квасолею готовий!