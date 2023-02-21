Неотразимая обманка: авторский рецепт солсбери стейка с луковой подливой

Котлета, искусно замаскированная под стейк — одна из самых интересных кулинарных придумок американцев

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"Солсбери стейк" — на самом деле, не стейк, а его имитация из говяжьего фарша, то есть, по сути — большая котлета. Придумал эту красивую и вкусную "обманку" американский терапевт Джеймс Солсбери. А один из главных нюансов блюда — это подлива, которая может быть разной, но лучшая, без сомнения — французская луковая.

Мы предлагаем авторский рецепт солсбери стейка от телеведущей Рэчел Рэй, шеф-повара и автора захватывающих кулинарных книг.

Солсбери стейк с французской луковой подливой

Ингредиенты

говяжий фарш — 0,7 кг;

луковицы — 2;

тертый лук — 3 ст. л.;

молоко;

мука — 2 ст. л.;

яйцо — 1;

белый черствый хлеб — 2 ломтика

вустерский соус — четверть ст. л.;

вино белое сухое — полстакана;

бульон говяжий — 1 стакан;

тимьян;

лавровый лист;

сливочное масло — 2 ст. л.;

оливковое масло;

соль, перец

Солсбери стейк начинается с малого. В сковороду наливаем немного оливкового масла, нагреваем на среднем огне, добавляем масла сливочного, и в эту смесь вводим лук, нарезанный полукольцами. Солим, перчим, добавляем измельченный тимьян и лавровый лист. С луком предстоит поработать минут 20, до его карамелизации — то есть, до того момента, пока он не станет светло-золотистым и мягким.

В молоке замачиваем черствый белый хлеб со срезанными корками. Выкладываем фарш в емкость, добавляем яйцо и предварительно замоченный хлеб (из которого мы отжимаем жидкость), а также немного вустерского соуса и 3 столовых ложки тертого лука. Все это солим, перчим и перемешиваем. Из получившейся массы формируем 4 котлеты по форме, максимально напоминающей стейки толщиной 2.5 сантиметра.

Мы на полпути к приготовлению стейка солсбери. Далее хорошенько разогреваем сковороду, добавляем в нее оливковое масло. На среднем огне обжариваем наши стейки примерно 15 минут, периодически переворачивая. Когда они готовы, перекладываем на тарелку. Сковородку пока оставляем для последней фазы.

Теперь — очередь подливы. Посыпаем мукой карамелизованный ранее лук, тщательно перемешиваем. В сковородку, где жарились стейки, выливаем полстакана белого вина, смешиваем с остатками жарки и выливаем в лук. Добавляем туда стакан говяжьего бульона. При необходимости мукой регулируем густоту. Именно так делается французская луковая подлива!

Поливаем ею стейки солсбери и наслаждаемся вкусом.