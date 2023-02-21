Чарівна обманка: авторський рецепт солсбері стейка з цибульною підливою

Котлета, майстерно замаскована під стейк — одна з найцікавіших кулінарних вигадок американців

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"Солсбері стейк" — насправді не стейк, а його імітація з яловичого фаршу, тобто, по суті, велика котлета. Придумав цю гарну та смачну "обманку" американський терапевт Джеймс Солсбері. А один із головних нюансів страви — це підлива, яка може бути різною, але найкраща, без сумніву, — французька цибулева.

Ми пропонуємо авторський рецепт солсбері стейку від телеведучої Речел Рей, шеф-кухаря та автора захоплюючих кулінарних книг.

Солсбері стейк з французькою цибульною підливою

Iнгредiєнти

яловичий фарш — 0,7 кг;

цибулини — 2;

терта цибуля — 3 ст. л.;

молоко;

борошно — 2 ст. л.;

яйце — 1;

білий черствий хліб — 2 скибочки

вустерський соус — чверть ст. л.;

вино біле сухе — півсклянки;

бульйон яловичий — 1 склянка;

чебрець;

лавровий лист;

вершкове масло — 2 ст. л.;

оливкова олія;

сіль, перець

Солсбері стейк починається з малого. У сковороду наливаємо трохи оливкової олії, нагріваємо на середньому вогні, додаємо вершкового масла, і в цю суміш вводимо цибулю, нарізану півкільцями. Солимо, перчимо, додаємо подрібнений чебрець і лавровий лист. З цибулею доведеться попрацювати хвилин 20, до її карамелізації — тобто, до того моменту, поки вона не стане світло-золотистою і м'якою.

У молоці замочуємо черствий білий хліб із зрізаними кірками. Викладаємо фарш у ємність, додаємо яйце та попередньо замочений хліб (з якого ми віджимаємо рідину), а також трохи вустерського соусу та 3 столові ложки тертої цибулі. Все це солимо, перчимо і перемішуємо. З маси, що вийшла, формуємо 4 котлети за формою, що максимально нагадує стейки товщиною 2.5 сантиметра.

Ми на півдорозі до приготування стейку солсбері. Далі добре розігріваємо сковороду, додаємо в неї оливкову олію. На середньому вогні обсмажуємо наші стейки приблизно 15 хвилин, періодично перевертаючи. Коли вони готові, перекладаємо на тарілку. Сковорідку поки що залишаємо для останньої фази.

Тепер черга підливи. Посипаємо борошном карамелізовану раніше цибулю, ретельно перемішуємо. У сковорідку, де смажилися стейки, виливаємо півсклянки білого вина, змішуємо із залишками смаження та виливаємо в цибулю. Додаємо туди склянку яловичого бульйону. При необхідності борошном регулюємо густину. Саме так робиться французька цибулева підлива!

Поливаємо нею стейки солсбері та насолоджуємося смаком.