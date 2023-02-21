Очень быстро и вкусно: рецепт свинины, запеченной в бальзамическом соусе
Всего 20 минут — и мы получаем сочное, нежное мясо
Свинина, запеченная в бальзамическом соусе — еще один авторский рецепт от телеведущей, шеф-повара Рэчел Рэй. Она обещает, что мясо, приготовленное таким способом, получится сочным и нежным, с хрустящей корочкой. А запекать его — всего 20 минут!
Свиная вырезка, запеченная в бальзамическом соусе
Ингредиенты
- свиная вырезка — 2 кг;
- бальзамический соус — 4 ст. л. ;
- чеснок — 8 зубчиков;
- оливковое масло;
- специи для мяса;
- розмарин — 4 веточки;
- тимьян — 4 веточки;
- соль, перец
Для свиной вырезки с бальзамическим соусом берем 2 килограмма мяса и тщательно зачищаем его от сухожилий и оболочки. Выкладываем мясо на антипригарный противень с бортами. Полив свинину бальзамическим соусом, втираем его в мякоть. Сбрызгиваем куски оливковым маслом. Делаем на мясе надрезы, шпигуем их чесноком. Смешиваем специи для мяса, соль, перец, розмарин и тимьян, натираем этой смесью свинину. Вроде бы все — предварительная стадия закончена.
Разогреваем духовку до 260 градусов. Помещаем туда подготовленную свинину и запекаем в течение — да-да, всего 20 минут! После этого достаем, даем немного полежать, нарезаем ломтиками. Свинина, запеченная с бальзамическим соусом, готова к подаче на стол!