Дуже швидко та смачно: рецепт свинини, запеченої у бальзамічному соусі

Всього 20 хвилин — і ми отримуємо соковите, ніжне м'ясо

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Свинина, запечена у бальзамічному соусі, — ще один авторський рецепт від телеведучої, шеф-кухаря Речел Рей. Вона обіцяє, що м'ясо, приготовлене в такий спосіб, вийде соковитим і ніжним, з хрусткою скоринкою. А запікати його – лише 20 хвилин!

Свиняча вирізка, запечена у бальзамічному соусі

Iнгредiєнти

свиняча вирізка — 2 кг;

бальзамічний соус — 4 ст. л. ;

часник — 8 зубчиків;

оливкова олія;

спеції для м'яса;

розмарин — 4 гілочки;

чебрець — 4 гілочки;

сіль, перець

Для свинячої вирізки з бальзамічним соусом беремо 2 кілограми м'яса і ретельно зачищаємо його від сухожиль та оболонки. Викладаємо м'ясо на антипригарний лист з бортами. Поливаємо свинину бальзамічним соусом, втираємо його в м'якоть. Збризкуємо шматки оливковою олією. Робимо на м'ясі надрізи, шпигуємо їх часником. Змішуємо спеції, сіль, перець, розмарин і чебрець, натираємо цією сумішшю свинину. Начебто б усе — попередню стадію закінчено.

Розігріваємо духовку до 260 градусів. Поміщаємо туди підготовлену свинину і запікаємо протягом – так-так, лише 20 хвилин! Після цього дістаємо, даємо трохи полежати, нарізаємо скибочками. Свинина, запечена із бальзамічним соусом, готова до подачі на стіл!