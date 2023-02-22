Как приготовить котлеты из индейки с грибами

Легкое диетическое блюдо с оригинальной смесью вкусов

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Котлеты из индейки с грибами и сыром представляют собой замечательный компромисс между оригинальностью и повседневностью. Их приготовление кажется рутиной, в их составе вроде бы нет ничего необычного — но получается очень интересное блюдо с прекрасным сочетанием вкусов.

Котлеты из индейки с грибами

Ингредиенты

фарш индейки — 700 г;

яйцо — 1 шт.;

грибы — 300 г;

сыр — 100 г;

булка — 2 небольших ломтя;

репчатый лук — 2 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

панировочные сухари — 6 ст. л.;

растительное масло;

соль и перец — по вкусу

Для котлет из индейки с грибами берем готовый фарш индейки, а лучше — готовим его сами. Затем добавляем в него яйцо и мелко нарезанную луковицу. Мякиш булки вымачиваем в молоке или воде, отжимаем, добавляем к фаршу вместе с майонезом, солью и черным перцем. Перемешиваем до однородности.

Готовим начинку. Очень мелко нарезаем вторую луковицу и грибы. Обжариваем на растительном масле до готовности (это займет минут 15), остужаем.

Формируем котлеты, выкладывая в их центр немного грибной начинки (в нашем случае — шампиньоны) и небольшой кусочек сыра. Края аккуратно защипываем. Обваливаем в панировочных сухарях и нежно обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности. Мы и не заметили, а наши котлеты из индейки с грибами готовы!