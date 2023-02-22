Как приготовить котлеты из индейки с грибами
Легкое диетическое блюдо с оригинальной смесью вкусов
Котлеты из индейки с грибами и сыром представляют собой замечательный компромисс между оригинальностью и повседневностью. Их приготовление кажется рутиной, в их составе вроде бы нет ничего необычного — но получается очень интересное блюдо с прекрасным сочетанием вкусов.
Котлеты из индейки с грибами
Ингредиенты
- фарш индейки — 700 г;
- яйцо — 1 шт.;
- грибы — 300 г;
- сыр — 100 г;
- булка — 2 небольших ломтя;
- репчатый лук — 2 шт.;
- майонез — 1 ст. л.;
- панировочные сухари — 6 ст. л.;
- растительное масло;
- соль и перец — по вкусу
Для котлет из индейки с грибами берем готовый фарш индейки, а лучше — готовим его сами. Затем добавляем в него яйцо и мелко нарезанную луковицу. Мякиш булки вымачиваем в молоке или воде, отжимаем, добавляем к фаршу вместе с майонезом, солью и черным перцем. Перемешиваем до однородности.
Готовим начинку. Очень мелко нарезаем вторую луковицу и грибы. Обжариваем на растительном масле до готовности (это займет минут 15), остужаем.
Формируем котлеты, выкладывая в их центр немного грибной начинки (в нашем случае — шампиньоны) и небольшой кусочек сыра. Края аккуратно защипываем. Обваливаем в панировочных сухарях и нежно обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности. Мы и не заметили, а наши котлеты из индейки с грибами готовы!