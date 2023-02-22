Як приготувати котлети з індички з грибами

Легка дієтична страва з оригінальною сумішшю смаків

Related video

Котлети з індички з грибами та сиром являють собою чудовий компроміс між оригінальністю та повсякденністю. Їхнє приготування здається рутиною, у їхньому складі начебто немає нічого незвичайного — але виходить дуже цікава страва з чудовим поєднанням смаків.

Котлети з індички з грибами

Iнгредiєнти

фарш індички — 700 г;

яйце — 1 шт.;

гриби — 300 г;

сир — 100 г;

булка — 2 невеликі скибки;

цибуля — 2 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

панірувальні сухарі — 6 ст. л.;

олія;

сіль та перець

Для котлет з індички з грибами беремо готовий фарш індички, а краще готуємо його самі. Потім додаємо в нього яйце і дрібно нарізану цибулину. М'якуш булки вимочуємо в молоці або воді, віджимаємо, додаємо до фаршу разом із майонезом, сіллю та чорним перцем. Перемішуємо до однорідності.

Готуємо начинку. Дуже дрібно нарізаємо другу цибулину та гриби. Обсмажуємо на олії до готовності (це займе хвилин 15), остуджуємо.

Формуємо котлети, викладаючи в їхній центр трохи грибної начинки (у нашому випадку — печериці) і невеликий шматочок сиру. Краї акуратно защипуємо. Обвалюємо в панірувальних сухарях і ніжно обсмажуємо на олії з двох сторін до рум'яності. Ми й не помітили, а наші котлети з індички із грибами готові!