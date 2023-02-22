Вкусный рецепт свинины в кленово-чесночном сиропе

Мясо под сладким сиропом остается мясом, но приобретает изумительный нюанс

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Помимо сладкого вкуса, кленовый сироп имеет оригинальный запах, напоминающий нечто среднее между запахом карамели, ореха и коры дерева. Смешиваясь с вкусом запеченной свинины, он образует нечто совершенно неповторимое.

К тому же, этот рецепт предполагает еще и одновременное запекание овощей, так что в итоге вы получаете фундаментальный ужин.

Свинина в кленово-чесночном сиропе

Ингредиенты

Для запекания свинины:

свинина без костей — 1,5 кг;

чеснок — 4 зубчика;

кленовый сироп — четверть стакана;

дижонская горчица — 2 ст. л.;

розмарин — 2 ст. л.;

тимьян — 1 ст. л.;

соль, перец

Для запекания овощей:

морковь — 4;

картофель — 2 кг;

розмарин — 1 ст. л.;

тимьян — 1 ст. л.;

растительное масло;

соль, перец

Для свинины в кленово-чесночном сиропе готовим соус. Смешиваем в миске измельченный чесок, кленовый сироп, дижонскую горчицу, розмарин, тимьян, соль и перец. Тщательно перемешиваем. Вымытый и обсушенный кусок свинины помещаем в центр противня, поливаем соусом (но расходуем его не весь!) и пока оставляем в покое.

Готовим соус для запекания овощей. Смешиваем розмарин, тимьян, растительное масло, соль и перец. Помытые и нарезанные овощи кладем в миску с соусом и тщательно перемешиваем.

Выкладываем овощи на противне вокруг мяса, накрываем фольгой. Приступаем к запеканию в предварительно разогретой до 200 градусов духовке. Через полчаса снимаем фольгу и запекаем продукты в открытом виде, пока они не подрумянятся.

Извлекаем противень, поливаем мясо и овощи оставшимся сиропом (1-2 столовых ложек будет достаточно). Возвращаем в духовку, выключаем ее и держим там мясо с овощами еще минут 5. Окончательно достаем противень, накрываем мясо с овощами фольгой, выстаиваем еще минут 10. Свинина, запеченная в кленово-чесночном сиропе, готова! При подаче, конечно, напрашивается зелень.