Вкусный рецепт свинины в кленово-чесночном сиропе
Мясо под сладким сиропом остается мясом, но приобретает изумительный нюанс
Помимо сладкого вкуса, кленовый сироп имеет оригинальный запах, напоминающий нечто среднее между запахом карамели, ореха и коры дерева. Смешиваясь с вкусом запеченной свинины, он образует нечто совершенно неповторимое.
К тому же, этот рецепт предполагает еще и одновременное запекание овощей, так что в итоге вы получаете фундаментальный ужин.
Свинина в кленово-чесночном сиропе
Ингредиенты
Для запекания свинины:
- свинина без костей — 1,5 кг;
- чеснок — 4 зубчика;
- кленовый сироп — четверть стакана;
- дижонская горчица — 2 ст. л.;
- розмарин — 2 ст. л.;
- тимьян — 1 ст. л.;
- соль, перец
Для запекания овощей:
- морковь — 4;
- картофель — 2 кг;
- розмарин — 1 ст. л.;
- тимьян — 1 ст. л.;
- растительное масло;
- соль, перец
Для свинины в кленово-чесночном сиропе готовим соус. Смешиваем в миске измельченный чесок, кленовый сироп, дижонскую горчицу, розмарин, тимьян, соль и перец. Тщательно перемешиваем. Вымытый и обсушенный кусок свинины помещаем в центр противня, поливаем соусом (но расходуем его не весь!) и пока оставляем в покое.
Готовим соус для запекания овощей. Смешиваем розмарин, тимьян, растительное масло, соль и перец. Помытые и нарезанные овощи кладем в миску с соусом и тщательно перемешиваем.
Выкладываем овощи на противне вокруг мяса, накрываем фольгой. Приступаем к запеканию в предварительно разогретой до 200 градусов духовке. Через полчаса снимаем фольгу и запекаем продукты в открытом виде, пока они не подрумянятся.
Извлекаем противень, поливаем мясо и овощи оставшимся сиропом (1-2 столовых ложек будет достаточно). Возвращаем в духовку, выключаем ее и держим там мясо с овощами еще минут 5. Окончательно достаем противень, накрываем мясо с овощами фольгой, выстаиваем еще минут 10. Свинина, запеченная в кленово-чесночном сиропе, готова! При подаче, конечно, напрашивается зелень.