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Еда

Вкусный рецепт свинины в кленово-чесночном сиропе

Запеченная свинина, свинина с овощами, кулинария
pixabay.com

Мясо под сладким сиропом остается мясом, но приобретает изумительный нюанс

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Помимо сладкого вкуса, кленовый сироп имеет оригинальный запах, напоминающий нечто среднее между запахом карамели, ореха и коры дерева. Смешиваясь с вкусом запеченной свинины, он образует нечто совершенно неповторимое.

К тому же, этот рецепт предполагает еще и одновременное запекание овощей, так что в итоге вы получаете фундаментальный ужин.

Свинина в кленово-чесночном сиропе

Ингредиенты

Для запекания свинины:

  • свинина без костей — 1,5 кг;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • кленовый сироп — четверть стакана;
  • дижонская горчица — 2 ст. л.;
  • розмарин — 2 ст. л.;
  • тимьян — 1 ст. л.;
  • соль, перец

Для запекания овощей:

  • морковь — 4;
  • картофель — 2 кг;
  • розмарин — 1 ст. л.;
  • тимьян — 1 ст. л.;
  • растительное масло;
  • соль, перец

Для свинины в кленово-чесночном сиропе готовим соус. Смешиваем в миске измельченный чесок, кленовый сироп, дижонскую горчицу, розмарин, тимьян, соль и перец. Тщательно перемешиваем. Вымытый и обсушенный кусок свинины помещаем в центр противня, поливаем соусом (но расходуем его не весь!) и пока оставляем в покое.

Готовим соус для запекания овощей. Смешиваем розмарин, тимьян, растительное масло, соль и перец. Помытые и нарезанные овощи кладем в миску с соусом и тщательно перемешиваем.

Выкладываем овощи на противне вокруг мяса, накрываем фольгой. Приступаем к запеканию в предварительно разогретой до 200 градусов духовке. Через полчаса снимаем фольгу и запекаем продукты в открытом виде, пока они не подрумянятся.

Извлекаем противень, поливаем мясо и овощи оставшимся сиропом (1-2 столовых ложек будет достаточно). Возвращаем в духовку, выключаем ее и держим там мясо с овощами еще минут 5. Окончательно достаем противень, накрываем мясо с овощами фольгой, выстаиваем еще минут 10. Свинина, запеченная в кленово-чесночном сиропе, готова! При подаче, конечно, напрашивается зелень.