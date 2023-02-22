Смачний рецепт свинини в кленово-чесночному сиропі

М'ясо під солодким сиропом залишається м'ясом, але набуває дивовижного нюансу.

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Крім солодкого смаку, кленовий сироп має оригінальний запах, що нагадує щось середнє між запахом карамелі, горіха та кори дерева. Змішуючись зі смаком запеченої свинини, він утворює щось неповторне.

До того ж, цей рецепт передбачає ще й одночасне запікання овочів, тому в результаті ви отримуєте фундаментальну вечерю.

Свинина в кленово-часниковому сиропі

Iнгредiєнти

Для запікання свинини:

свинина без кісток – 1,5 кг;

часник — 4 зубчики;

кленовий сироп — чверть склянки;

діжонська гірчиця — 2 ст. л.;

розмарин — 2 ст. л.;

чебрець — 1 ст. л.;

сіль перець

Для запікання овочів:

морква — 4;

картопля — 2 кг;

розмарин — 1 ст. л.;

чебрець — 1 ст. л.;

олія;

сіль, перець

Для свинини в кленово-чесночному сиропі готуємо соус. Змішуємо в мисці подрібнений чесок, кленовий сироп, дижонську гірчицю, розмарин, чебрець, сіль та перець. Ретельно перемішуємо. Вимитий і обсушений шматок свинини поміщаємо в центр листа, поливаємо соусом (але витрачаємо його не весь!) і поки що залишаємось у спокої.

Готуємо соус для запікання овочів. Змішуємо розмарин, чебрець, олію, сіль і перець. Помиті та нарізані овочі кладемо в миску з соусом і ретельно перемішуємо.

Викладаємо овочі на деку навколо м'яса, накриваємо фольгою. Приступаємо до запікання у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці. Через півгодини знімаємо фольгу і запікаємо продукти у відкритому вигляді, доки вони не підрум'яняться.

Виймаємо лист, поливаємо м'ясо і овочі сиропом (1-2 столових ложок буде достатньо). Повертаємо в духовку, вимикаємо її і тримаємо там м'ясо з овочами ще хвилин 5. Остаточно дістаємо деко, накриваємо м'ясо з овочами фольгою, вистоюємо ще хвилин 10. При подачі, звісно, напрошується зелень.