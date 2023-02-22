Курица, запеченная с овощами. Как приготовить очень вкусно

По мнению диетологов — идеальное сочетание для полезного ужина

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Чем хороша курица, запеченная с овощами? Запекание — один из самых щадящих способов термообработки. Оно позволяет сохранить максимум полезных веществ, которые содержат продукты. Кроме того, по мнению диетологов, именно сочетание мяса птицы с овощами — пример идеального ужина. И сон будет спокойным, и организм получит то, что ему нужно для плодотворной работы.

В общем, определились. Готовим курицу, запеченную с овощами.

Ингредиенты

куриное филе — 500 г;

брокколи 350 г;

молодые кабачки — 400 г;

капуста брюссельская — 100 г;

зеленый горошек — 100 г;

сладкий перец ;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло;

соль, перец

Курицу, запеченную с овощами, начинаем с укладки овощей в форму для запекания. Зеленый горошек, брюссельская капуста, брокколи, разделенный на соцветия, кабачок, порезанный на куски среднего размера, сладкий перец, нарезанный соломкой — все это образует овощную "подушку". На нее укладываем крупные куски куриного филе, промытого и обсушенного бумажным полотенцем. Добавляем мелко рубленный чеснок, сухие специи, соль, оливковое масло.

Равномерно перемешиваем куски филе и овощи. Ставим, наконец, все это в предварительно разогретую до 180 градусов духовку минут на 30-40. Но через 15-20 минут перемешиваем содержимое, чтобы запекалось равномернее. В итоге, смотрим по визуальной готовности блюда.

Курица, запеченная с овощами — самостоятельное блюдо. И подавать его следует сразу же, горячим, пока все ароматы еще в силе.