Курка запечена з овочами. Як приготувати дуже смачно

На думку дієтологів, ідеальне поєднання для корисної вечері.

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Чим гарна курка, запечена з овочами? Запікання — один з найбільш щадних способів термообробки. Воно дозволяє зберегти максимум корисних речовин, які містять продукти. Крім того, на думку дієтологів, саме поєднання м'яса птиці з овочами – приклад ідеальної вечері. І сон буде спокійним, і організм отримає те, що йому потрібне для плідної роботи.

Загалом визначились. Готуємо курку, запечену із овочами.

Iнгредiєнти

куряче філе — 500 г;

броколі 350 г;

молоді кабачки — 400 г;

капуста брюссельська — 100 г;

зелений горошок — 100 г;

солодкий перець ;

часник — 2 зубчики;

оливкова олія;

сіль, перець

Курку, запечену з овочами, починаємо з укладання овочів у форму для запікання. Зелений горошок, брюссельська капуста, броколі, поділений на суцвіття, кабачок, порізаний на шматки середнього розміру, солодкий перець, нарізаний соломкою — це утворює овочеву " подушку ". На неї укладаємо великі шматки курячого філе, промитого та обсушеного паперовим рушником. Додаємо дрібно рубаний часник, сухі спеції, сіль, оливкову олію.

Поступово перемішуємо шматки філе та овочі. Ставимо, нарешті, все це у попередньо розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 30-40. Але через 15-20 хвилин перемішуємо вміст, щоби запікалося рівномірніше. У підсумку, дивимося на візуальну готовність страви.

Курка, запечена з овочами – самостійна страва. І подавати iї слід відразу ж, гарячою, доки всі аромати ще в силі.