Экзотическая классика. Рецепт нежного печенья курабье

Курабье имеет давнюю историю и долгое время считалось дефицитом. Хотя приготовить его просто.

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Печенье курабье славится своим нежным вкусом. Когда-то достать его было невозможно, а ингредиенты считались дефицитными. Хотя сейчас это самый обычный набор продуктов, который можно найти в любом супермаркете.

"Курабье" переводится с арабского как "сладость". По легенде, рецепт печенья придумал слуга персидского султана, который страдал без лакомств после ограбления. Но слуга приготовил печенье из того, что осталось в кладовой, добавил шафран и сахарную пудру.

Современный рецепт куда проще. В Греции курабье пекут в виде шариков, в Иране добавляют миндаль и фундук, а в Турции курабье состоит из двух половинок с прослойкой джема.

Правильно испеченное печенье нежное, мягкое и рассыпчатое, у него сливочный вкус и аромат пряностей.

Печенье курабье

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 гр;

Сахарная пудра — 4 ст. л.;

Один яичный белок;

Мука — 180 гр;

Ваниль, джем или повидло;

Молотые пряности — 3 бутончика гвоздики и одна коробочка кардамона.

Взбейте миксером мягкое сливочное масло с сахарной пудрой, пока масса не станет однородной. Разбейте яйцо и отделите желток от белка. Если яйца маленькие, то возьмите два. Добавьте белок к сахарно-масляной смеси и хорошо взбейте. Муку добавляйте небольшими порциями, добавьте пряности (если не любите, можете не добавлять), всыпьте ванилин, или ваниль, замесите мягкое тесто.

Противень выстелите пергаментом. Переложите тесто в кондитерский мешок или в целлофановый пакет с отрезанным уголком. Отсаживайте печеньица на расстоянии хотя бы в один сантиметр, ведь при готовке они увеличатся в размерах.

Положите в центр каждого печенья немного джема или повидла.

Духовку разогрейте до 200 градусов, выпекайте печенья около 20 минут, пока корочка не станет золотистой. Перед подачей печенья остудите.

Также вы можете приготовить классическое печенье хворост. Оно жарится во фритюре и посыпается сахарной пудрой.