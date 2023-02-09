Классический рецепт. Как приготовить вкусное печенье хворост

Хрустящее и сладкое, печенье хворост, может, и не входит в список самых изысканных, но его вкус вы знаете с детства.

Related video

Кто придумал готовить хрустящее и вкусное печенье, напоминающее опавшие ветки деревьев, первым – неизвестно. Это один из тех рецептов, которому, скорей всего, много сотен лет.

Ведь подобные печенья готовят в Италии и Венгрии. А в Польше хворост готовят перед Пасхой и называют фаворки, это искаженное французское слово, обозначающее ленты. И известно оно еще со Средних веков.

В любом случае, пора готовить хворост и порадовать себя и близких.

Хворост

Ингредиенты:

Одно яйцо;

Три яичных желтка;

Сахар — 40 гр;

Сливочное масло — 50 гр;

Сода на кончике ножа;

Щепотка соли;

Уксус — 1 ст. л.;

Сметана 20% — 80 гр;

Мука – 300 гр;

Растительное масло для жарки и сахарная пудра для посыпки.

250 грамм муки высыпаем в миску и добавляем соду на кончике ножа. Перемешиваем. Холодное сливочное масло режем кубиками, добавляем к муке и перемешиваем руками, чтоб получилась крошка. Добавляем сахар и щепотку соли и снова перемешиваем. Добавляем яйцо и яичные желтки, сметану и уксус (его, к слову, можно заменить водкой) и вымешиваем тесто лопаткой, а потом и руками. Добавляем понемногу муку, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Обычно уходит еще грамм 50.

Тесто должно получиться плотным и гладким. Скатываем его в шар, прячем в пакет и убираем в холодильник на один час.

После делим тесто на порции, каждый шарик тонко раскатываем, нарезаем на ромбики с прорезью посередине, в которую протаскиваем один конец, формируя наши печенья.

Жарим в фритюре, хорошо разогрев растительное масло. Как с одной стороны подрумянится – переворачиваем на другую сторону. Готовый хворост – румяный и хрустящий, выкладываем на бумажное полотенце и посыпаем сахарной пудрой.

Также вы можете приготовить еще одно популярное лакомство – козинаки из семечек и орешков.