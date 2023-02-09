Класичний рецепт. Як приготувати смачне печиво хмиз

Хрустке і солодке печиво хмиз може і не входить до списку найвишуканіших, але його смак ви знаєте з дитинства.

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Хто вигадав готувати хрустмке і смачне печиво, що нагадує опалі гілки дерев, першим — невідомо. Це один із тих рецептів, якому, швидше за все, багато сотень років.

Адже подібні печива готують в Італії та Угорщині. А в Польщі хмиз готують перед Великоднем і називають фаворки, це спотворене французьке слово, що означає стрічки. І відомо воно ще із Середніх віків.

У будь-якому випадку, час готувати хмиз і порадувати себе та близьких.

Хмиз

Інгредієнти:

одне яйце;

три яєчні жовтки;

цукор — 40 г;

вершкове масло — 50 г;

сода на кінчику ножа;

дрібка солі;

оцет — 1 ст. л.;

сметана 20% — 80 г;

борошно — 300 г;

рослинна олія для смаження та цукрова пудра для посипання.

250 г борошна висипаємо в миску і додаємо соду на кінчику ножа. Перемішуємо. Холодне вершкове масло ріжемо кубиками, додаємо до борошна і перемішуємо руками, щоб вийшла крихта. Додаємо цукор і дрібку солі та знову перемішуємо. Додаємо яйце і яєчні жовтки, сметану та оцет (його, до речі, можна замінити горілкою) і вимішуємо тісто лопаткою, а потім і руками. Додаємо потроху борошно, поки тісто не перестане липнути до рук. Зазвичай йде ще грамів 50.

Тісто має вийти щільним і гладким. Скатуємо його в кулю, ховаємо в пакет і прибираємо в холодильник на одну годину.

Після ділимо тісто на порції, кожну кульку тонко розкатуємо, нарізаємо на ромбики з прорізом посередині, в яку протягуємо один кінець, формуючи печиво.

Смажимо у фритюрі, добре розігрівши олію. Як з одного боку підрум'яниться — перевертаємо на інший бік. Готовий хмиз — рум'яний і хрусткий, викладаємо на паперовий рушник і посипаємо цукровою пудрою.

Також ви можете приготувати ще одні популярні ласощі — козинаки з насіння і горішків.