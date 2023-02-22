А попробуйте и так: котлеты с яйцом сверху

Котлета, приготовленная в духовке — это не совсем обычно, но все равно вкусно.

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Котлета с яйцом сверху готовится не самым привычным способом. Она не жарится на сковороде. Она запекается в духовке. Это не меняет дела: котлета остается котлетой, яйцо — яйцом, а вместе они образуют неразрывное и весьма аппетитное целое

Запеченные котлеты с яйцом сверху

Ингредиенты

свиной фарш – 300 г;

яйцо куриное – 3;

лук репчатый;

перец, соль

Запеченные котлеты с яйцом сверху — блюдо чрезвычайно демократичное и простое в приготовлении, что можно понять из набора ингредиентов. Начинаем с малого. Половину луковицы очень мелко нарезаем (как вариант — измельчаем в блендере). Отправляем его в большую миску, туда же — фарш, перец, соль. Разбиваем одно из трех яиц. Тщательно перемешиваем 2-3- минуты, затем отбиваем полученную массу. Получив плотный эластичный сгусток, формируем из него два одинаковых шара. Если фарш получается жидковатым, загущаем панировочными сухарями.

Выкладываем шары на отдельные куски фольги. Придавив, превращаем их в толстые лепешки. Посредине лепешек формируем углубления (например, с помощью стакана), пальцами аккуратно формируем в лепешках бортики. Фольгу с краев закатываем, прижимая к краям лепешек. После этого помещаем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут, пока бока котлет на зарумянятся.

Наконец — время яиц! Вынимаем противень с котлетами, разбиваем в углубление каждой по яйцу и возвращаем в духовку еще минут на 15, бока белок с желтком не затвердеют. Наши котлеты с яйцом сверху готовы!