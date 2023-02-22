А спробуйте і так: котлети з яйцем зверху

Котлета, приготовлена в духовці – це не зовсім звичайно, але однаково смачно

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Котлета з яйцем зверху готується не звичним способом. Вона не смажиться на сковороді. Вона запікається у духовці. Це не змінює справи: котлета залишається котлетою, яйце — яйцем, а разом вони утворюють нерозривне та вельми апетитне ціле

Запечені котлети з яйцем зверху

Iнгредiєнти

свинячий фарш – 300 г;

яйце куряче — 3;

цибуля ріпчаста;

перець, сіль

Запечені котлети з яйцем зверху — страва надзвичайно демократична і проста у приготуванні, що можна зрозуміти з набору інгредієнтів. Починаємо з малого. Половину цибулини дуже дрібно нарізаємо (як варіант - подрібнюємо в блендері). Відправляємо його у велику миску, туди ж фарш, перець, сіль. Розбиваємо одне із трьох яєць. Ретельно перемішуємо 2-3 хвилини, потім відбиваємо отриману масу. Отримавши щільний еластичний шмат, формуємо з нього дві однакові кулі. Якщо фарш виходить рідким, загущаємо панірувальними сухарями.

Викладаємо кулі на окремі частки фольги. Притиснувши, перетворюємо їх на товсті коржики. Посередині коржів формуємо поглиблення (наприклад, за допомогою склянки), пальцями акуратно формуємо в коржах бортики. Фольгу з країв закочуємо, притискаючи до країв коржів. Після цього поміщаємо в розігріту до 180 градусів духовку на 10-12 хвилин, поки боки котлет не зарум'яняться.

Нарешті час яєць! Виймаємо лист з котлетами, розбиваємо в поглиблення кожної по яйцю і повертаємо в духовку ще хвилин на 15, доки білок з жовтком не затвердіють. Наші котлети з яйцем зверху готові!