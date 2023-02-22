Без теста и выпечки: вкусная пицца за 20 минут (видео)

В качестве основы для такой пиццы используется лаваш, однако не целый, а порезанный в виде лапши.

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Теплая пицца с тянущимся сыром, колбасой и помидорами – что может быть лучше на ужин, особенно в семье, где есть дети. Правда, у взрослых не всегда хватает времени и сил на приготовление этого блюда. Кулинарный блогер Зальму Кураева предлагает проверенный рецепт быстрой пиццы на сковороде с использованием лаваша. Всего несколько минут – и вкуснятина готова.

Быстрая пицца

Ингредиенты

лаваш – 1 лист;

молоко – 100 мл;

яйца – 3 шт;

соль, перец, паприка по вкусу.

Для начинки:

свежий помидор;

болгарский перец;

колбаса;

зелень, сыр.

Способ приготовления:

Лист лаваша свернуть в трубочку, согнуть пополам и нарезать тонкими кольцами. И итоге получится что-то похожее на лапшу. В отдельной посуде взбить венчиком яйца с молоком, солью и специями. Порезанный лаваш выложить на разогретую сковородку с маслом, разровнять по всему дну, залить смесью яиц и молока, сверху посыпать нарезанными помидорами, порезанным болгарским перцем, выложить порезанную полукольцами или кубиками колбасу. Сверху посыпать сыром. Лучше всего подойдет моцарелла, поскольку она самая тягучая. Выпекать на медленном огне под крышкой около 20 минут. Готовую пиццу переложить на тарелку и при подаче можно посыпать порезанным зеленым луком.

Ранее Фокус писал, как приготовить тесто для пиццы на воде и без дрожжей.