Без тіста та випічки: смачна піца за 20 хвилин (відео)

Як основа для такої піци використовується лаваш, проте не цілий, а порізаний у вигляді локшини.

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Тепла піца із сиром, що тягнеться, ковбасою і помідорами — що може бути краще на вечерю, особливо в сім'ї, де є діти. Щоправда, у дорослих не завжди вистачає часу та сил на приготування цієї страви. Кулінарна блогерка Зальму Кураєва пропонує перевірений рецепт швидкої піци на сковороді з використанням лаваша. Всього кілька хвилин — і смакота готова.

Швидка піца

Інгредієнти:

лаваш — 1 аркуш;

молоко — 100 мл;

яйця — 3 шт.;

сіль, перець, паприка до смаку.

Для начинки:

свіжий помідор;

болгарський перець;

ковбаса;

зелень, сир.

Спосіб приготування:

Лист лаваша згорнути в трубочку, зігнути навпіл і нарізати тонкими кільцями. І зрештою вийде щось схоже на локшину. В окремому посуді збити вінчиком яйця з молоком, сіллю та спеціями. Порізаний лаваш викласти на розігріту сковорідку з маслом, розрівняти по всьому дну, залити сумішшю яєць і молока, зверху посипати нарізаними помідорами, болгарським порізаним перцем, викласти порізану півкільцями або кубиками ковбасу. Зверху посипати сиром. Найкраще підійде моцарела, оскільки вона тягнеться найкраще. Випікати на повільному вогні під кришкою приблизно 20 хвилин. Готову піцу перекласти на тарілку і для подачі можна посипати порізаною зеленою цибулею.

Раніше Фокус писав, як приготувати тісто для піци на воді та без дріжджів.