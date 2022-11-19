Як приготувати тісто для піци на воді та без дріжджів: покроковий рецепт

Як начинка, для такої піци підійде все, що залишилося в холодильнику.

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Спекти піцу на вихідних — найкращий спосіб порадувати домочадців та особливо дітей. Якщо в будинку немає дріжджів та молока, а найближчий магазин не працює — не біда. Пропонуємо приготувати піцу на воді та без дріжджів за рецептом користувача Nichka. Вона виходить нічим не гірша за класичний варіант.

Піца на воді й без дріжджів

Складові:

Борошно — 400 г;

Вода — 200 мл;

Яйце — 1 шт.;

Оливкова олія — 3 ст. л.;

Сіль — 1 ч. л.;

Цукор — 1 ч. л.;

Розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

М'ясне асорті (ковбаса, варене куряче філе, сосиски тощо), сир, оливки, цибуля, свіжі печериці, мариновані огірки, свіжі помідори, томатний соус або кетчуп.

Спосіб приготування:

Борошно, сіль, цукор і розпушувач насипати в глибоку миску, все перемішати, а потім влити туди воду і знову все добре перемішати. Наступною додати олію і знову все перемішати. В ідеалі вийде пишне і трохи липке тісто. Накрити його плівкою та залишити на пів години.

Наступний крок — підготовка начинки. М'ясне асорті порізати соломкою чи кубиками, а свіжі гриби — пластинами. Огірки, помідори та оливки нарізати кружальцями. Очищену цибулю нарізати півкільцями. Сир натерти на тертці.

Тісто викласти на силіконовий килимок або на стіл, присипаний мукою, вимісити, поки воно не стане еластичним і не перестане прилипати до рук. Розділити його на три частини. Першу тонко розкотити і вирізати корж. Викласти його на деко, застелене пергаментом або змащене маслом, змастити тісто будь-яким томатним соусом або кетчупом, а зверху викласти начинку. Спочатку — м'ясо (ковбасу) та цибулю, потім — гриби помідори та огірки. Зверху покласти оливки та посипати тертим сиром.

Те саме зробити з двома іншими частинами тесту. У результаті вийде три піци.

Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хвилин.

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