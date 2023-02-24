Нежное и горячее. Как приготовить идеальное фрикасе из свинины

Под фрикасе мы понимаем мясное рагу в белом соусе. Очень нежное…

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Фрикасе — это, по науке, рагу из белого мяса в белом же соусе. Вообще, подходящим для него считается что-то молодое и очень нежное: телятина, крольчатина, курятина, баранина, в конце концов, голубятина. Но и свинина совершенно не возбраняется!

Итак — приступаем к приготовлению этого блюда, самым правильным гарниром для которого считается рис. За основу взяли рецепт шеф-повара Александра Журкина.

Фрикасе из свинины

Ингредиенты

свинина — 500 г;

грибы — 230 г;

лук репчатый — 1;

чеснок — 2;

сметана — 2 ст. л.;

плавленый сыр 1/2 шт.;

пшеничная мука — 1 ст. л.;

кориандр — 1/2 ч. л.;

соль, перец

Фрикасе из свинины начинаем готовить с того, что отдельно обжариваем грибы. Затем приступаем к мясу, нарезаем его небольшими кубиками, чтобы быстрее прожарилось. Отправляем на горячую сковороду и выдерживаем до карамельной корочки. Добавляем к нему обжаренные грибы, мелко порезанный лук и выдавленный чеснок. Все перемешиваем.

Добавляем кориандр, перец и соль. Этот как раз тот момент, когда грибы "раскрылись" и готовы впитать весь аромат специй. Заливаем горячей водой так, чтобы мясо покрылось жидкостью, и даем потушиться. Добавляем жирную сметану, размешиваем, чтобы не осталось комков. Натираем на мелкой терке половинку плавленого сыра (предварительно подмороженного для удобства) и добавляем к соусу. Всыпаем пшеничную муку для плотности, перемешиваем с особой тщательностью и даем потушиться, пока соус не станет густым.

Тут важно чувство меры. Чрезмерная густота нам тоже не нужна. Когда мы видим, что фрикасе дошло до кондиции, выключаем, даем ему 5 минут, чтобы оно пришло в себя, и подаем к столу с зеленью.