Ніжне й гаряче. Як приготувати ідеальне фрикасе зі свинини

Під фрикасе ми розуміємо м'ясне рагу у білому соусі. Дуже ніжне.

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Фрікасе — це, за наукою, рагу з білого м'яса в білому ж соусі. Взагалі, придатним йому вважається щось молоде і дуже ніжне: телятина, кролятина, курятина, баранина, зрештою, голубятина. Але і свинина зовсім не забороняється!

Отже — приступаємо до приготування цієї страви, найправильнішим гарніром для якоi вважається рис.

Фрікас з свинини

Iнгредiєнти

свинина — 500 г;

гриби — 230 г;

цибуля ріпчаста — 1;

часник — 2;

сметана — 2 ст. л.;

плавлений сир 1/2 прим.;

пшеничне борошно — 1 ст. л.;

коріандр — 1/2 ч. л.;

сіль, перець

Фрікасе зі свинини починаємо готувати з того, що окремо обсмажуємо гриби. Потім приступаємо до м'яса, нарізаємо його невеликими кубиками, щоб швидше засмажилося. Відправляємо на гарячу сковороду та витримуємо до карамельної скоринки. Додаємо до нього обсмажені гриби, дрібно порізану цибулю та видавлений часник. Все перемішуємо.

Додаємо коріандр, перець та сіль. Цей якраз той момент, коли гриби "розкрилися" і готові ввібрати весь аромат спецій. Заливаємо гарячою водою так, щоб м'ясо вкрилося рідиною і даємо потушкуватися. Додаємо жирну сметану, розмішуємо, щоб не залишилося грудок. Натираємо на дрібній тертці половинку сиру плавленого (попередньо підмороженого для зручності) і додаємо до соусу. Всипаємо пшеничне борошно для щільності, перемішуємо з особливою ретельністю і тушкуємо, поки соус не стане густим.

Тут важливе почуття міри. Надмірна густота нам теж не потрібна. Коли ми бачимо, що фрикасе дійшло до кондиції, вимикаємо, даємо йому 5 хвилин, щоб воно прийшло до тями, і подаємо до столу із зеленню.