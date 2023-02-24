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Еда

Праздник с гранатом. Как приготовить салат Ташкент

салат ташкент, салат с гранатом, кулинария
Фото: YouTube | Салат "Ташкент" во всей красе

Сочетание говядины, яиц и граната делают праздник из простого, в общем-то, салата

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Салат "Ташкент" — блюдо по сути простое, но в конечном варианте очень даже нарядное и праздничное, способное украсить любой торжественный стол. Вот как готовит его Екатерина Корженевская, участница проекта "Едим дома"…

Салат "Ташкент"

Ингредиенты (на 4 порции)

  • говядина — 350 г;
  • яйца — 3;
  • редька зеленая — 1;
  • гранатные зерна — 2 горсти;
  • лук репчатый — 1 ;
  • пшеничная мука — 1 ст. л.;
  • растительное масло;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • соль, перец

Салат "Ташкент" начинается с отваривания говядины в подсоленной воде — это мясо мы для салата нарежем брусками. Лук нарезаем полукольцами, припудриваем мукой, обжариваем на раскаленной сковороде с растительным маслом. Снимаем с огня, выкладываем на салфетку для удаления лишнего жира.

Взбиваем яйца с соевым соусом, жарим 2-3 омлетных блинчика, обрабатывая с двух сторон. Остужаем, сворачиваем в трубочки и нарезаем омлет тонкой лапшой.

Чистим редьку и натираем ее на крупной терке. Складываем все на блюдо — мясо, лук, омлетную лапшу, редьку. Солим и перчим, заправляем майонезом и сметаной. Перемешиваем и посыпаем зернами граната — они-то и придают салату "Ташкент" такой праздничный вид!