Праздник с гранатом. Как приготовить салат Ташкент
Сочетание говядины, яиц и граната делают праздник из простого, в общем-то, салата
Салат "Ташкент" — блюдо по сути простое, но в конечном варианте очень даже нарядное и праздничное, способное украсить любой торжественный стол. Вот как готовит его Екатерина Корженевская, участница проекта "Едим дома"…
Салат "Ташкент"
Ингредиенты (на 4 порции)
- говядина — 350 г;
- яйца — 3;
- редька зеленая — 1;
- гранатные зерна — 2 горсти;
- лук репчатый — 1 ;
- пшеничная мука — 1 ст. л.;
- растительное масло;
- майонез — 3 ст. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- соль, перец
Салат "Ташкент" начинается с отваривания говядины в подсоленной воде — это мясо мы для салата нарежем брусками. Лук нарезаем полукольцами, припудриваем мукой, обжариваем на раскаленной сковороде с растительным маслом. Снимаем с огня, выкладываем на салфетку для удаления лишнего жира.
Взбиваем яйца с соевым соусом, жарим 2-3 омлетных блинчика, обрабатывая с двух сторон. Остужаем, сворачиваем в трубочки и нарезаем омлет тонкой лапшой.
Чистим редьку и натираем ее на крупной терке. Складываем все на блюдо — мясо, лук, омлетную лапшу, редьку. Солим и перчим, заправляем майонезом и сметаной. Перемешиваем и посыпаем зернами граната — они-то и придают салату "Ташкент" такой праздничный вид!