Свято з гранатом: як приготувати салат Ташкент
Поєднання яловичини, яєць і гранату роблять свято з простого салату
Салат "Ташкент" — блюдо по суті просте, але в кінцевому варіанті дуже навіть ошатне і святкове, здатне прикрасити будь-який урочистий стіл. Ось як готує його Катерина Корженевська, учасниця проекту "Їмо вдома".
Салат "Ташкент"
Інгредієнти (на 4 порції)
- яловичина — 350 г;
- яйця — 3;
- редька зелена -1;
- гранатні зерна - 2 жмені;
- цибуля ріпчаста — 1;
- пшеничне борошно — 1 ст. л.;
- олія;
- майонез — 3 ст. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- сіль перець
Салат "Ташкент" починається з відварювання яловичини у підсоленій воді — це м'ясо ми для салату наріжемо брусками. Цибулю нарізаємо півкільцями, припудрюємо борошном, обсмажуємо на розпеченій сковороді з олією. Знімаємо з вогню, викладаємо на серветку для видалення зайвого жиру.
Збиваємо яйця з соєвим соусом, смажимо 2-3 омлетні млинці, обробляючи з двох сторін. Остуджуємо, згортаємо в трубочки і нарізаємо омлет тонкою локшиною.
Чистимо редьку та натираємо її на великій тертці. Складаємо все на блюдо — м'ясо, цибулю, локшину омлету, редьку. Солимо і перчимо, заправляємо майонезом та сметаною. Перемішуємо і посипаємо зернами граната — саме вони й надають салату "Ташкент" такий святковий вигляд!