Свято з гранатом: як приготувати салат Ташкент

Поєднання яловичини, яєць і гранату роблять свято з простого салату

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Салат "Ташкент" — блюдо по суті просте, але в кінцевому варіанті дуже навіть ошатне і святкове, здатне прикрасити будь-який урочистий стіл. Ось як готує його Катерина Корженевська, учасниця проекту "Їмо вдома".

Салат "Ташкент"

Інгредієнти (на 4 порції)

яловичина — 350 г;

яйця — 3;

редька зелена -1;

гранатні зерна - 2 жмені;

цибуля ріпчаста — 1;

пшеничне борошно — 1 ст. л.;

олія;

майонез — 3 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

сіль перець

Салат "Ташкент" починається з відварювання яловичини у підсоленій воді — це м'ясо ми для салату наріжемо брусками. Цибулю нарізаємо півкільцями, припудрюємо борошном, обсмажуємо на розпеченій сковороді з олією. Знімаємо з вогню, викладаємо на серветку для видалення зайвого жиру.

Збиваємо яйця з соєвим соусом, смажимо 2-3 омлетні млинці, обробляючи з двох сторін. Остуджуємо, згортаємо в трубочки і нарізаємо омлет тонкою локшиною.

Чистимо редьку та натираємо її на великій тертці. Складаємо все на блюдо — м'ясо, цибулю, локшину омлету, редьку. Солимо і перчимо, заправляємо майонезом та сметаною. Перемішуємо і посипаємо зернами граната — саме вони й надають салату "Ташкент" такий святковий вигляд!