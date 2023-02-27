Утка по-донецки. Простой рецепт сногсшибательного блюда

Рецепт, придуманный несколькими жителями Донецка

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Этот рецепт украинской кухни имеет донецкий акцент в том смысле, что придуман кулинарным блогером дядей Женей и его товарищами, бывшими жителями столицы Донбасса. Перед нами — рецепт достаточно простой, но ни в коем случае не примитивный. В нем нет секретов, но есть хитрости. Готовится все на сковороде. Главное в утке по-донецки — как обжарить мясо и какие специи добавить.

Утка по-донецки

Ингредиенты

тушка утки;

морковь — 3;

лук репчатый — 2;

чеснок — 3 зубчика;

хмели-сунели;

приправа для мяса;

растительное масло

соль

При приготовлении утки по-донецки расчет на компанию из шестерых, каждый из которых съест по паре кусков. Поэтому расчленяем тушку утки на 12 частей. Обжарка — на растительном масле и на среднем огне. Задача стандартная — добиться того, чтобы каждый кусок прихватился со всех сторон, приобрел тот золотистый оттенок, к которому стремятся все повара. С этим можно управиться примерно за 10 минут.

Далее — добавление овощей. Нарезаем пару луковиц кубиками и три морковки соломкой. Эта смесь составляет компанию обжариваемой утке. Аккуратно, высыпаем это все в сковородку, перемешиваем с кусками мяса и оставляем жариться на скромном огне до мягкости овощей, минут на 5-7. После этого добавляем соль, давленый чеснок (зубчика 3) и наши любимые специи. Специи могут быть любыми, например — хмели-сунели и магазинная приправа для мяса.

Доливаем в сковороду кипяченую воду. Жидкость должна покрыть все куски, но ненавязчиво, не с головой, примерно литр. Оставляем тушиться на слабом огне под крышкой часа на полтора. Утка по-донецки готова!