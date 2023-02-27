Качка по-донецьки: простий рецепт чудової страви

Рецепт, придуманий кількома донеччанами.

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Цей рецепт української кухні має донецький наголос у тому сенсі, що придуманий кулінарним блогером дядьком Женею та його товаришами, колишніми жителями столиці Донбасу. Перед нами рецепт досить простий, але в жодному разі не примітивний. У ньому немає секретів, але є хитрощі. Готується на сковороді. Головне в качці по-донецьки – як обсмажити м'ясо та які спеції додати.

Качка по-донецьки

Iнгредiєнти

тушка качки;

морква — 3;

цибуля ріпчаста — 2;

часник — 3 зубчики;

хмелі-сунелі;

приправи для м'яса;

олія

сiль

При приготуванні качки по-донецьки розрахунок на компанію із шістьох, кожен із яких з'їсть по парі шматків. Тому розчленовуємо тушку качки на 12 частин. Обсмажування — на олії і на середньому вогні. Завдання стандартне — домогтися того, щоб кожен шматок прихопився з усіх боків, набув того золотистого відтінку, якого прагнуть всі кухарі. З цим можна впоратися приблизно за 10 хвилин.

Далі – додавання овочів. Нарізаємо пару цибулин кубиками і три моркви соломкою. Ця суміш складає компанію качки, що обсмажується. Акуратно, висипаємо це все в сковорідку, перемішуємо зі шматками м'яса і залишаємо смажитись на скромному вогні до м'якості овочів, хвилин на 5-7. Після цього додаємо сіль, подрiбнений часник (зубчика 3) і наші улюблені спеції. Спеції можуть бути будь-якими, наприклад – хмелі-сунелі та магазинна приправа для м'яса.

Доливаємо в сковороду кип'ячену воду. Рідина повинна покрити усі шматки, але ненав'язливо, не з головою, приблизно літр. Залишаємо гасити на слабкому вогні під кришкою години на півтори. Качка по-донецьки готова!