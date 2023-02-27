Гречка с мясом по-купечески. Как приготовить блюдо на каждый день

Вариант вкусного блюда с мясом на каждый день

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В данном случае, гречка варится не отдельно, а тушится вместе с фаршем и соусом. И это правильно: вкус получается необыкновенный и лишь в малой степени напоминающий простой вкус отдельно взятой гречневой каши. Этот вариант рецепта взят нами у автора проекта "Едим дома" Ольги Коваленко.

Гречка с мясом по-купечески

Ингредиенты

гречневая крупа — 150 г;

лук репчатый — 1;

морковь — 1 ;

мясной фарш — 300 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло;

лавровый лист — 2;

соль, перец

Гречку по-купечески готовим просто и быстро. Промываем гречневую крупу и просушиваем ее на сковороде, смазанной маслом.

Обжариваем на растительном масле лук, нарезанный кубиками, морковь, натертую на крупной терке, и мясной фарш. Работаем над этой смесью, пока мясо с луком не приобретут характерный золотистый оттенок. Добавляем томатную пасту, хорошенько перемешиваем.

Наконец, наступает время промытой и подсушенной гречки. Высыпаем ее в сковороду к смеси овощей и мяса. Заливаем кипящей водой так, чтобы слегка покрывалось. Добавляем лавровый лист. Солим и перчим. Готовим под крышкой на медленном огне до полного впитывания жидкости. На самом финише добавляем мелко нарезанный чеснок и перемешиваем.

Гречка с мясом по-купечески готова к подаче!