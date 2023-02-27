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Їжа

Гречка з м'ясом по-купецьки. Як приготувати блюдо на кожен день

гречка з м'ясом, гречана каша, кулінарія
Фото: Фото: Gettyimages

Варіант смачної страви з м'ясом щодня

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В даному випадку, гречка вариться не окремо, а тушкується разом із фаршем та соусом. І це правильно: смак виходить незвичайний і лише трохи нагадує простий смак окремо взятої гречаної каші. Цей варіант рецепта взято нами у автора проекту "Їмо вдома" Ольги Коваленко.

Гречка з м'ясом по-купецьки

Iнгредiєнти

  • гречана крупа — 150 г;
  • цибуля ріпчаста — 1;
  • морква — 1;
  • м'ясний фарш — 300 г;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • олія;
  • лавровий лист — 2;
  • сіль перець

Гречку по-купецьки готуємо просто і швидко. Промиваємо гречану крупу та просушуємо її на сковороді, змащеній олією.

Обсмажуємо на олії цибулю, нарізану кубиками, моркву, натерту на великій тертці, і м'ясний фарш. Працюємо над цією сумішшю, поки м'ясо з цибулею не набудуть характерного золотистого відтінку. Додаємо томатну пасту, добре перемішуємо.

Нарешті, настає час промитої та підсушеної гречки. Висипаємо її в сковороду до суміші овочів та м'яса. Заливаємо окропом так, щоб злегка покривалося. Додаємо лавровий лист. Солимо і перчимо. Готуємо під кришкою на повільному вогні до повного всмоктування рідини. На самому фініші додаємо дрібно нарізаний часник та перемішуємо.

Гречка з м'ясом по-купецьки готова до подачі!