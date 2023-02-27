Рецепт салата с изюмом и сметаной

Подойдет и для детей, и для взрослых — замечательное витаминное решение!

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Авторы рецепта морковного салата с изюмом и сметаной с ресурса 100.menu называют его "витаминной бомбой" и рекомендуют всем, от детей до взрослых и очень взрослых. Морковь богата витаминами А и В, которые повышают гемоглобин, Д, Е, РР, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы и многие другие. Но для лучшего усвоения витаминов ее стоит употреблять с жирами — для этого в рецепте и идет сметана (или, как вариант, нежирный йогурт).

Морковный салат с изюмом и сметаной

Ингредиенты

морковь — 1;

грецкие орехи — 2;

изюм — 20 г;

мед — 1 ч. л.;

cметана — 1 ст. л.

Морковный салат с изюмом и сметаной начинаем с промывания изюма. Делаем это несколько раз, меняя воду, в итоге чистый изюм заливаем кипятком на 5 минут.

Морковь натираем на средней терке. Грецкие орехи измельчаем — но в пределах разумного, не до пыли, в салате они должны давать о себе знать. В миске смешиваем морковь, высушенный изюм, орехи, сметану и мед. Тщательно перемешиваем.

В принципе, наш морковный салат с изюмом и сметаной готов. Но есть маленький нюанс. Поскольку продукт заряжен и на детей, можно заменить мед сгущенным молоком. Ребенку будет интереснее, а вам — вреднее точно не станет!