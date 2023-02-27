Рецепт салату з родзинками та сметаною

Підійде і для дітей, і для дорослих — чудове вітамінне рішення!

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Автори рецепту морквяного салату з родзинками та сметаною з ресурсу 100.menu називають його "вітамінною бомбою" і рекомендують усім, від дітей до дорослих та дуже дорослих. Морква багата на вітаміни А і В, які підвищують гемоглобін, Д, Е, РР, які покращують роботу серцево-судинної системи та багато інших. Але для кращого засвоєння вітамінів її варто вживати з жирами – для цього в рецепті і йде сметана (або як варіант — нежирний йогурт).

Морквяний салат із родзинками та сметаною

Iнгредiєнти

морква — 1;

волоські горіхи — 2;

родзинки — 20 г;

мед — 1 ч. л.;

сметана — 1 ст. л.

Морквяний салат із родзинками та сметаною починаємо з промивання родзинок. Робимо це кілька разів, змінюючи воду, в результаті чисті родзинки заливаємо окропом на 5 хвилин.

Моркву натираємо на середній тертці. Волоські горіхи подрібнюємо — але в межах розумного, не до пилу, в салаті вони повинні давати про себе знати. У мисці змішуємо моркву, висушені родзинки, горіхи, сметану та мед. Ретельно перемішуємо.

В принципі, наш морквяний салат із родзинками та сметаною готовий. Але є маленький нюанс. Оскільки продукт заряджений і на дітей, можна замінити мед згущеним молоком. Дитині буде цікавіше, а вам — шкідливіше точно не стане!