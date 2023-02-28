Варя гуцульская. Рецепт настоящего украинского салата

Салат, в котором счастливо сочетаются фасоль, свекла и чернослив

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Варя гуцульская, знаменитый украинский салат, хорош во время поста, до которого, кстати, осталось не так уж много времени. Но и в принципе, это низкокалорийное кушанье, полезное во всякое время года — тем более, что его ингредиенты не особенно замкнуты на какой-то определенный сезон. Есть всякие его вариации — например, с квашеной капустой. Мы взяли базовый вариант, подсказанный экспертами ресурса ukrainefood.info.

А происходит это яркое блюдо из Буковины…

Салат Варя гуцульская

Ингредиенты

свекла отварная — 500 г;

фасоль белая сухая - 300 г;

чернослив — 250 г;

растительное масло;

соль, перец

Салат Варя гуцульская — блюдо, приготовление которого — процесс двухступенчатый. Сначала замачиваем белую сухую фасоль в двух литрах холодной воды на 8 часов. Фасоль должна разбухнуть, увеличившись в три раза. Воду сливаем, фасоль высыпаем в кастрюлю, заливаем чистым литром холодной воды, варим примерно час, доливая жидкость по необходимости. Готовую фасоль остужаем. Мы, наконец, готовы к основной фазе.

Отваренную свеклу нарезаем кубиками. Измельчаем чернослив. Смешиваем все инuредиенты, солим и перчим. Заправляем растительным маслом, выкладываем в салатник, украшаем зеленью. Вот вам и салат Варя гуцульская!