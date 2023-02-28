Варя гуцульська. Рецепт справжнього українського салату

Салат, в якому щасливо поєднуються квасоля, буряк та чорнослив

Related video

Варя гуцульська, знаменитий український салат, гарний під час посту, до якого, до речі, залишилося не так багато часу. Але й у принципі, це низькокалорійна страва, корисна у будь-яку пору року — тим більше, що її інгредієнти не особливо замкнуті на певний сезон. Є всілякі його варіації — наприклад, із квашеною капустою. Ми взяли базовий варіант, підказаний експертами ресурсу ukrainefood.info.

А походить ця яскрава страва з Буковини.

Салат Варя гуцульська

Iнгредiєнти

буряк відварений — 500 г;

квасоля біла суха – 300 г;

чорнослив — 250 г;

олія;

сіль, перець

Салат Варя гуцульська – страва, приготування якої – процес двоступінчастий. Спочатку замочуємо білу суху квасолю у двох літрах холодної води на 8 годин. Квасоля повинна розбухнути, збільшившись утричі. Воду зливаємо, квасолю висипаємо в каструлю, заливаємо чистим літром холодної води, варимо приблизно годину, доливаючи рідину за потребою. Готову квасолю остудити. Ми нарешті готові до основної фази.

Відварений буряк нарізаємо кубиками. Подрібнюємо чорнослив. Змішуємо всі інгредієнти, солимо і перчимо. Заправляємо олією, викладаємо в салатник, прикрашаємо зеленню. Ось вам і салат Варя гуцульська!