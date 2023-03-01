Готовимся к посту: рецепт вкусного греческого супа фасолада
Фасолада — традиционный греческий постный суп из белой фасоли.
Греческий постный суп фасолада — идеальное решение для тех, кто решил временно (или постоянно) отказаться от мяса. Для постного блюда очень важно, чтобы оно дало организму калории, обычно поставляемые мясом. Фасолада обеспечивает это в полной мере за счет фасоли. Готовим этот суп вместе с Ириной Пикаловой с проекта "Едим дома".
Фасолада — греческий постный суп
Ингредиенты
- белая фасоль — 200 г;
- репчатый лук — 1;
- морковь — 1;
- сельдерей — 2 стебля;
- помидоры — 2;
- помидоры протертые — 250 мл;
- оливковое масло;
- орегано ;
- тимьян;
- соль, перец
Греческий постный суп фасолада начинаем готовить загодя. Предварительно замачиваем белую фасоль на ночь. Когда она дошла — заливаем водой и варим на среднем огне около часа. Основа для нашего блюда готова.
Лук и морковь измельчаем, стебли сельдерея нарезаем дольками. Обжариваем все это на сковороде в оливковом масле, солим и перчим. Ошпариваем помидоры кипятком, снимаем кожуру, мякоть нарезаем кубиками. Добавляем их в сковороду вместе с протертыми мариноваными помидорами, тушим под крышкой 15 минут. Всыпаем тимьян и орегано, перемешиваем.
Добавляем содержимое сковородки в кастрюлю к фасоли. Варим еще 10 минут. Вот и все — готов наш греческий постный суп фасолада!