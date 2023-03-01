Готовимся к посту: рецепт вкусного греческого супа фасолада

Фасолада — традиционный греческий постный суп из белой фасоли.

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Греческий постный суп фасолада — идеальное решение для тех, кто решил временно (или постоянно) отказаться от мяса. Для постного блюда очень важно, чтобы оно дало организму калории, обычно поставляемые мясом. Фасолада обеспечивает это в полной мере за счет фасоли. Готовим этот суп вместе с Ириной Пикаловой с проекта "Едим дома".

Фасолада — греческий постный суп

Ингредиенты

белая фасоль — 200 г;

репчатый лук — 1;

морковь — 1;

сельдерей — 2 стебля;

помидоры — 2;

помидоры протертые — 250 мл;

оливковое масло;

орегано ;

тимьян;

соль, перец

Греческий постный суп фасолада начинаем готовить загодя. Предварительно замачиваем белую фасоль на ночь. Когда она дошла — заливаем водой и варим на среднем огне около часа. Основа для нашего блюда готова.

Лук и морковь измельчаем, стебли сельдерея нарезаем дольками. Обжариваем все это на сковороде в оливковом масле, солим и перчим. Ошпариваем помидоры кипятком, снимаем кожуру, мякоть нарезаем кубиками. Добавляем их в сковороду вместе с протертыми мариноваными помидорами, тушим под крышкой 15 минут. Всыпаем тимьян и орегано, перемешиваем.

Добавляем содержимое сковородки в кастрюлю к фасоли. Варим еще 10 минут. Вот и все — готов наш греческий постный суп фасолада!