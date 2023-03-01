Готуємося до поста: рецепт грецького супу квасолада

Квасолада — традиційний грецький пісний суп з білої квасолі

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Грецький пісний суп квасолада — ідеальне рішення для тих, хто вирішив тимчасово (чи назавжди) відмовитися від м'яса. Для пісної страви дуже важливо, щоб вона дала організму калорії, які зазвичай постачаються м'ясом. Квасолада забезпечує це повною мірою за рахунок квасолі. Готуємо цей суп разом з Іриною Пікаловою з проекту "Їмо вдома".

Квасолада — грецький пісний суп

Iнгредiєнти

біла квасоля — 200 г;

цибуля — 1;

морква — 1;

селера — 2 стебла;

помідори — 2;

помідори протерті — 250 мл;

оливкова олія;

орегано;

чебрець;

сіль перець

Грецький пісний суп квасолада починаємо готувати заздалегідь. Попередньо замочуємо білу квасолю на ніч. Коли вона дійшла – заливаємо водою та варимо на середньому вогні близько години. Основа для нашої страви готова.

Цибулю та моркву подрібнюємо, стебла селери нарізаємо часточками. Обсмажуємо все це на сковороді в оливковій олії, солимо та перчимо. Обшпарюємо помідори окропом, знімаємо шкірку, м'якоть нарізаємо кубиками. Додаємо їх у сковороду разом із протертими маринованими помідорами, тушкуємо під кришкою 15 хвилин. Всипаємо чебрець і орегано, перемішуємо.

Додаємо сковорідку в каструлю до квасолі. Варимо ще 10 хвилин. Ось і все готовий наш грецький пісний суп квасолада!