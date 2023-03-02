Пир мяса: как приготовить настоящий венгерский паприкаш
Паприкаш — мясо, тушеное в томатном соусе с добавлением сметаны.
Паприкаш исторически — блюдо, изобретенное венгерскими пастухами. Но об этом никогда не догадаешься, пробуя конечный продукт — настолько нежен и богат его вкус. Мясо птицы в сложном соусе, где есть и красное, и белое начало, приобретает эластичную мягкость, а розово-кремовый цвет самого соуса добавляет эстетики в восприятие. По крайней мере, так получается у кулинарного блогера дяди Жени.
Паприкаш
Ингредиенты (на двоих)
- курица — 2 грудки или 2 филе;
- сметана — 125 мл;
- лук репчатый — 3;
- помидор — 3-4;
- сладкий перец — 3;
- паприка — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- оливковое масло;
- зелень;
- соль, перец
Для паприкаша вымываем, обсушиваем и нарезаем небольшими кусками курицу. Обжариваем в сковороде на оливковом масле примерно минут 10 до золотистого цвета. Выкладываем в отдельную посуду.
Подготавливаем овощи. Очищаем лук, нарезаем мелкими кубиками. Из перцев удаляем сердцевину, нарезаем небольшими квадратами. Помидоры нарезаем дольками. Дальше - термическая работа. Обжариваем лук минуты 3 на сковороде. Добавляем перец, обжариваем еще минут 5, помешивая. Добавляем муку и паприку, перемешиваем, готовим еще 2 минуты. Добавляем помидоры, перемешиваем, обжариваем все еще минут 5.
Вливаем в сковороду сметану, солим, доводим до однородности. Возвращаем в сковороду курицу, еще раз перемешиваем, накрываем крышкой и прогреваем минуты 2-3. Паприкаш готов! Перед подачей украшаем его измельченной зеленью.