Пир мяса: как приготовить настоящий венгерский паприкаш

Паприкаш — мясо, тушеное в томатном соусе с добавлением сметаны.

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Паприкаш исторически — блюдо, изобретенное венгерскими пастухами. Но об этом никогда не догадаешься, пробуя конечный продукт — настолько нежен и богат его вкус. Мясо птицы в сложном соусе, где есть и красное, и белое начало, приобретает эластичную мягкость, а розово-кремовый цвет самого соуса добавляет эстетики в восприятие. По крайней мере, так получается у кулинарного блогера дяди Жени.

Паприкаш

Ингредиенты (на двоих)

курица — 2 грудки или 2 филе;

сметана — 125 мл;

лук репчатый — 3;

помидор — 3-4;

сладкий перец — 3;

паприка — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

оливковое масло;

зелень;

соль, перец

Для паприкаша вымываем, обсушиваем и нарезаем небольшими кусками курицу. Обжариваем в сковороде на оливковом масле примерно минут 10 до золотистого цвета. Выкладываем в отдельную посуду.

Подготавливаем овощи. Очищаем лук, нарезаем мелкими кубиками. Из перцев удаляем сердцевину, нарезаем небольшими квадратами. Помидоры нарезаем дольками. Дальше - термическая работа. Обжариваем лук минуты 3 на сковороде. Добавляем перец, обжариваем еще минут 5, помешивая. Добавляем муку и паприку, перемешиваем, готовим еще 2 минуты. Добавляем помидоры, перемешиваем, обжариваем все еще минут 5.

Вливаем в сковороду сметану, солим, доводим до однородности. Возвращаем в сковороду курицу, еще раз перемешиваем, накрываем крышкой и прогреваем минуты 2-3. Паприкаш готов! Перед подачей украшаем его измельченной зеленью.