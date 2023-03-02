Бенкет м'яса: як приготувати справжній угорський паприкаш

Паприкаш — м'ясо, тушковане в томатному соусі з додаванням сметани

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Паприкаш історично — страва, винайдена угорськими пастухами. Але про це ніколи не здогадаєшся, пробуючи кінцевий продукт — настільки ніжний і багатий є його смак. М'ясо птиці в складному соусі, де є і червоний, і білий початок, набуває еластичної м'якості, а рожево-кремовий колір самого соусу додає естетики у сприйняття. Принаймні так виходить у кулінарного блогера дядька Жені.

Паприкаш

Інгредієнти (на двох)

курка — 2 грудки або 2 філе;

сметана — 125 мл;

цибуля ріпчаста — 3;

помідор — 3-4;

солодкий перець — 3;

паприка — 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

оливкова олія;

зелень;

сіль перець

Для паприкашу вимиваємо, обсушуємо та нарізаємо невеликими шматками курку. Обсмажуємо в сковороді на оливковій олії приблизно 10 хвилин до золотистого кольору. Викладаємо в окремий посуд.

Готуємо овочі. Очищаємо цибулю, нарізаємо дрібними кубиками. Із перців видаляємо серцевину, нарізаємо невеликими квадратами. Помідори нарізаємо часточками. Далі – термічна робота. Обсмажуємо цибулю 3 хвилини на сковороді. Додаємо перець, обсмажуємо ще 5 хвилин, помішуючи. Додаємо борошно та паприку, перемішуємо, готуємо ще 2 хвилини. Додаємо помідори, перемішуємо, обсмажуємо ще хвилин 5.

Вливаємо в сковороду сметану, солимо, доводимо до однорідності. Повертаємо в сковороду курку, ще раз перемішуємо, накриваємо кришкою та прогріваємо хвилини 2-3. Паприкаш готовий! Перед подачею прикрашаємо його подрібненою зеленню.