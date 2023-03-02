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Їжа

Бенкет м'яса: як приготувати справжній угорський паприкаш

паприкаш, угорська кухня, курятина в ніжному соусі, кулінарія
Фото: pexels.com | Куряче м'ясо в ніжному соусі

Паприкаш — м'ясо, тушковане в томатному соусі з додаванням сметани

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Паприкаш історично — страва, винайдена угорськими пастухами. Але про це ніколи не здогадаєшся, пробуючи кінцевий продукт — настільки ніжний і багатий є його смак. М'ясо птиці в складному соусі, де є і червоний, і білий початок, набуває еластичної м'якості, а рожево-кремовий колір самого соусу додає естетики у сприйняття. Принаймні так виходить у кулінарного блогера дядька Жені.

Паприкаш

Інгредієнти (на двох)

  • курка — 2 грудки або 2 філе;
  • сметана — 125 мл;
  • цибуля ріпчаста — 3;
  • помідор — 3-4;
  • солодкий перець — 3;
  • паприка — 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • оливкова олія;
  • зелень;
  • сіль перець

Для паприкашу вимиваємо, обсушуємо та нарізаємо невеликими шматками курку. Обсмажуємо в сковороді на оливковій олії приблизно 10 хвилин до золотистого кольору. Викладаємо в окремий посуд.

Готуємо овочі. Очищаємо цибулю, нарізаємо дрібними кубиками. Із перців видаляємо серцевину, нарізаємо невеликими квадратами. Помідори нарізаємо часточками. Далі – термічна робота. Обсмажуємо цибулю 3 хвилини на сковороді. Додаємо перець, обсмажуємо ще 5 хвилин, помішуючи. Додаємо борошно та паприку, перемішуємо, готуємо ще 2 хвилини. Додаємо помідори, перемішуємо, обсмажуємо ще хвилин 5.

Вливаємо в сковороду сметану, солимо, доводимо до однорідності. Повертаємо в сковороду курку, ще раз перемішуємо, накриваємо кришкою та прогріваємо хвилини 2-3. Паприкаш готовий! Перед подачею прикрашаємо його подрібненою зеленню.