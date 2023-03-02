Бенкет м'яса: як приготувати справжній угорський паприкаш
Паприкаш — м'ясо, тушковане в томатному соусі з додаванням сметани
Паприкаш історично — страва, винайдена угорськими пастухами. Але про це ніколи не здогадаєшся, пробуючи кінцевий продукт — настільки ніжний і багатий є його смак. М'ясо птиці в складному соусі, де є і червоний, і білий початок, набуває еластичної м'якості, а рожево-кремовий колір самого соусу додає естетики у сприйняття. Принаймні так виходить у кулінарного блогера дядька Жені.
Паприкаш
Інгредієнти (на двох)
- курка — 2 грудки або 2 філе;
- сметана — 125 мл;
- цибуля ріпчаста — 3;
- помідор — 3-4;
- солодкий перець — 3;
- паприка — 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- оливкова олія;
- зелень;
- сіль перець
Для паприкашу вимиваємо, обсушуємо та нарізаємо невеликими шматками курку. Обсмажуємо в сковороді на оливковій олії приблизно 10 хвилин до золотистого кольору. Викладаємо в окремий посуд.
Готуємо овочі. Очищаємо цибулю, нарізаємо дрібними кубиками. Із перців видаляємо серцевину, нарізаємо невеликими квадратами. Помідори нарізаємо часточками. Далі – термічна робота. Обсмажуємо цибулю 3 хвилини на сковороді. Додаємо перець, обсмажуємо ще 5 хвилин, помішуючи. Додаємо борошно та паприку, перемішуємо, готуємо ще 2 хвилини. Додаємо помідори, перемішуємо, обсмажуємо ще хвилин 5.
Вливаємо в сковороду сметану, солимо, доводимо до однорідності. Повертаємо в сковороду курку, ще раз перемішуємо, накриваємо кришкою та прогріваємо хвилини 2-3. Паприкаш готовий! Перед подачею прикрашаємо його подрібненою зеленню.