Мясо с запахом счастья. Как приготовить курицу по-персидски

Курица, приготовленная по традиционному персидскому рецепту, может приятно удивить вкусом орехово-гранатного соуса.

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Курица по-персидски называется фесенджан и готовится в орехово-гранатовом соусе. Это сугубо азиатское блюдо, в процессе приготовления которого главное, как всегда в восточной кулинарии – не умереть от сопутствующих волшебных ароматов, предупреждает автор блогер дядя Женя.

Это одно из традиционных блюд иранской кухни. Оно может показаться слегка заковыристым, но в принципе, ничего сложного в нем нет.

Фесенджан — мясо по-персидски

Ингредиенты

куриное филе — 1 кг;

куриный бульон — 2 ст.;

гранатовый сок — 1 ст.;

лимонный сок из половины лимона;

растительное масло;

сливочное масло — 50 г;

репчатый лук — 2 ;

грецкие орехи — 2 ст. л.;

куркума — 0.5 ч. л.;

мускатный орех — 0.25 ч. л.;

корица — 0.25 ч. л. ;

зерна граната;

сахар 2 ст. л. + 2 ч. л. ;

соль, перец

Первый шаг в приготовлении мяса по-персидски — гранатовая меласса. Разводим пару столовых ложек сахара в гранатовом соке, выжимаем туда сок половинки лимона. На среднем огне доводим до кипения. После этого на умеренном огне выпариваем минут 20-30. Ориентируемся по объему — он должен уменьшиться как минимум вдвое. На выходе, получаем что-то вроде сиропа. Это самый длительный процесс, дальше будет быстрее.

Обжариваем на большой сковороде пару стаканов грецких орехов. Поджаренные орехи измельчаем в ступке или блендере.

Промытое куриное филе насухо промокаем бумажными полотенцами. Нарезаем небольшими кусками. Растапливаем в сковороде грамм 50 сливочного масла, добавляем 2-3 ложки растительного. В разогретом масле обжариваем куски курицы со всех сторон до золотистости. Готовое мясо убираем со сковороды.

Мелко режем пару средних головок репчатого лука. В сковороду, где мы только что жарили курицу, добавляем еще немного растительного масла и отправляем обжариваться лук, тщательно перемешивая его с тем, что осталось в сковороде от куриной обжарки. Когда лук достигает состояния прозрачности, добавляем к нему обжаренную курицу, заливаем двумя стаканами заранее приготовленного куриного бульона. Доводим до кипения, накрываем крышкой и тушим полчаса на среднем огне, периодически помешивая.

Спустя полчаса добавляем в сковороду нашу гранатовую мелассу, пару чайных ложек сахара, полчайной ложки куркумы, четверть чайной ложки мускатного ореха, четверть чайной ложки корицы. Все перемешиваем — и высыпаем молотые грецкие орехи. Блюдо сразу превращается из жидкого в полужидкое. Тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и на очень слабом огне тушим в течение часа, помешивая каждые 20 минут, чтобы орехи не пригорели ко дну.

Через час фесенджан готов, сражая всех наповал непередаваемым ароматом!