Мясо с запахом счастья. Как приготовить курицу по-персидски
Курица, приготовленная по традиционному персидскому рецепту, может приятно удивить вкусом орехово-гранатного соуса.
Курица по-персидски называется фесенджан и готовится в орехово-гранатовом соусе. Это сугубо азиатское блюдо, в процессе приготовления которого главное, как всегда в восточной кулинарии – не умереть от сопутствующих волшебных ароматов, предупреждает автор блогер дядя Женя.
Это одно из традиционных блюд иранской кухни. Оно может показаться слегка заковыристым, но в принципе, ничего сложного в нем нет.
Фесенджан — мясо по-персидски
Ингредиенты
- куриное филе — 1 кг;
- куриный бульон — 2 ст.;
- гранатовый сок — 1 ст.;
- лимонный сок из половины лимона;
- растительное масло;
- сливочное масло — 50 г;
- репчатый лук — 2 ;
- грецкие орехи — 2 ст. л.;
- куркума — 0.5 ч. л.;
- мускатный орех — 0.25 ч. л.;
- корица — 0.25 ч. л. ;
- зерна граната;
- сахар 2 ст. л. + 2 ч. л. ;
- соль, перец
Первый шаг в приготовлении мяса по-персидски — гранатовая меласса. Разводим пару столовых ложек сахара в гранатовом соке, выжимаем туда сок половинки лимона. На среднем огне доводим до кипения. После этого на умеренном огне выпариваем минут 20-30. Ориентируемся по объему — он должен уменьшиться как минимум вдвое. На выходе, получаем что-то вроде сиропа. Это самый длительный процесс, дальше будет быстрее.
Обжариваем на большой сковороде пару стаканов грецких орехов. Поджаренные орехи измельчаем в ступке или блендере.
Промытое куриное филе насухо промокаем бумажными полотенцами. Нарезаем небольшими кусками. Растапливаем в сковороде грамм 50 сливочного масла, добавляем 2-3 ложки растительного. В разогретом масле обжариваем куски курицы со всех сторон до золотистости. Готовое мясо убираем со сковороды.
Мелко режем пару средних головок репчатого лука. В сковороду, где мы только что жарили курицу, добавляем еще немного растительного масла и отправляем обжариваться лук, тщательно перемешивая его с тем, что осталось в сковороде от куриной обжарки. Когда лук достигает состояния прозрачности, добавляем к нему обжаренную курицу, заливаем двумя стаканами заранее приготовленного куриного бульона. Доводим до кипения, накрываем крышкой и тушим полчаса на среднем огне, периодически помешивая.
Спустя полчаса добавляем в сковороду нашу гранатовую мелассу, пару чайных ложек сахара, полчайной ложки куркумы, четверть чайной ложки мускатного ореха, четверть чайной ложки корицы. Все перемешиваем — и высыпаем молотые грецкие орехи. Блюдо сразу превращается из жидкого в полужидкое. Тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и на очень слабом огне тушим в течение часа, помешивая каждые 20 минут, чтобы орехи не пригорели ко дну.
Через час фесенджан готов, сражая всех наповал непередаваемым ароматом!