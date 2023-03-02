М'ясо із запахом щастя. Як приготувати курку по-перськи

Курка, приготовлена за традиційним перським рецептом, може приємно здивувати смаком горіхово-гранатного соусу.

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Курка по-перськи називається фесенджан і готується у горіхово-гранатовому соусі. Це суто азіатське блюдо, у процесі приготування якого головне, як завжди у східній кулінарії – не померти від супутніх чарівних ароматів, попереджає автор блогер дядько Женя.

Це одна з традиційних страв іранської кухні. Воно може здатися злегка хитромудрим, але в принципі, нічого складного в ньому немає.

Фесенджан — м'ясо по-перськи

Iнгредiєнти

куряче філе — 1 кг;

курячий бульйон — 2 ст.;

гранатовий сік — 1 ст.;

лимонний сік із половини лимона;

олія;

масло — 50 г;

цибуля — 2;

волоські горіхи — 2 ст. л.;

куркума — 0.5 ч. л.;

мускатний горіх – 0.25 ч. л.;

кориця — 0.25 ч. л. ;

зерна граната;

цукор 2 ст. л. + 2 ч. л. ;

сіль перець

Перший крок у приготуванні м'яса по-перськи — гранатова меляса. Розводимо пару столових ложок цукру в гранатовому соку, вичавлюємо туди сік половинки лимона. На середньому вогні доводимо до кипіння. Після цього на помірному вогні випаровуємо 20-30 хвилин. Орієнтуємося за обсягом — він має зменшитися щонайменше вдвічі. На виході отримуємо щось на кшталт сиропу. Це найтриваліший процес, далі буде швидше.

Обсмажуємо на великій сковороді пару склянок волоських горіхів. Підсмажені горіхи подрібнюємо у ступці чи блендері.

Промите куряче філе насухо промокаємо паперовими рушниками. Нарізаємо невеликими шматками. Розтоплюємо в сковороді грам 50 масла, додаємо 2-3 ложки олії. У розігрітій олії обсмажуємо шматки курки з усіх боків до золотистості. Готове м'ясо прибираємо зі сковороди.

Дрібно ріжемо пару середніх головок цибулі. У сковороду, де ми щойно смажили курку, додаємо ще трохи олії і відправляємо обсмажувати цибулю, ретельно перемішуючи її з тим, що залишилося в сковороді від курячої обсмажування. Коли цибуля досягає стану прозорості, додаємо до неї обсмажену курку, заливаємо двома склянками заздалегідь приготовленого курячого бульйону. Доводимо до кипіння, накриваємо кришкою і тушкуємо півгодини на середньому вогні, періодично помішуючи.

Через півгодини додаємо в сковороду нашу гранату мелясу, пару чайних ложок цукру, півчайної ложки куркуми, чверть чайної ложки мускатного горіха, чверть чайної ложки кориці. Все перемішуємо і висипаємо мелені волоські горіхи. Страва відразу перетворюється з рідкої на напіврідко. Ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою і на дуже слабкому вогні тушкуємо протягом години, помішуючи кожні 20 хвилин, щоб горіхи не пригоріли до дна.

Через годину фесенджан готовий, пiдкорюючи неймовірним ароматом!