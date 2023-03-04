Очень вкусно. Как приготовить мясо по-восточному

Рецепт мяса по-восточному — лучшее, что можно сделать с говядиной при помощи овощей и белого вина

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Мясо по-восточному — составное блюдо, в котором соединились несколько кулинарных традиций. Оно дарит нам целую радугу разнообразнейших вкусов, которые вместе создают по-настоящему неповторимый эффект. Мясо по-восточному не терпит скупости, иначе и приступать к нему не стоит. Если сказано, что надо тушить в сливочном масле — значит, в сливочном масле. Подольете воды — себе же хуже сделаете. И так во всем. Ну, а еще — продуктов используется много, но само приготовление совершенно беспроблемное, уверяет автор рецепта — кулинарный блогер дядя Женя.

Мясо по-восточному

Ингредиенты

говядина – 600-700 г (10-12 порционных кусков);

сладкий перец;

помидоры — 2;

баклажаны – 1-2 ;

яблоки — 2;

красный лук;

чеснок — 5-6 зубчиков;

сливочное масло – 200 г;

белое вино — 200 мл;

зелень;

соль, перец

Для мяса по-восточному первым делом, за полчаса до начала процесса 5-6 зубцов чеснока мелко рубим и заливаем 200 миллилитрами белого вина. Оставляем настаиваться.

Выждав полчаса, готовим первоначальную закладку. Режем мясо на порционные куски. Режем синий лук кольцами. И режем соломкой сладкий перец. В кастрюлю отправляем 100 грамм сливочного масла, растапливаем его, укладываем мясо, быстро солим, перчим и располагаем сверху слоями луковые кольца и перечную соломку. Еще 100 грамм сливочного масла небольшими брусочками раскладываем сверху этого по всей площади и уменьшаем огонь. Добавляем порцию мелко рубленой зелени и накрываем крышкой. Тушение мяса стартовало.

Через 5 минут после начала тушения добавляем в кастрюлю ту самую винно-чесночную смесь, которую мы составляли загодя. Прибавляем огонь, даем закипеть и опять минимизируем градус, оставляя блюдо на 15 минут.

Через 15 минут добавляем пару мелко нарезанных помидоров. Еще минут через 5 — пару мелко рубленых баклажанов. И еще минут через 5 — яблоки, нарезанные дольками, а также вторую порцию измельченной зелени. Это последнее, чего требует наш рецепт. С момента погружения яблок до полной готовности надо выждать еще минут 20. А в сумме получится, что наше мясо по-восточному будет готовиться около часа. В конце убираем огонь, даем продукту настояться, хорошенько встряхиваем кастрюлю – вот и все! Мясо по-восточному к вашим услугам.

В принципе, оно пойдет с любым гарниром — хоть с пастой, хоть с гречкой, но лучше, конечно, с рисом. А может порадовать и просто так, само по себе.