Дуже смачно. Як приготувати м'ясо по-східному

Рецепт м'яса по-східному – найкраще, що можна зробити з яловичиною за допомогою овочів та білого вина

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М'ясо по-східному — складова страва, в якій поєдналися кілька кулінарних традицій. Воно дарує нам цілу веселку найрізноманітніших смакiв, які разом створюють по-справжньому неповторний ефект. М'ясо по-східному не терпить скупості, інакше й братися за нього не варто. Якщо сказано, що треба тушкувати у вершковому маслі — значить, у вершковому маслі. Вiзьмете воду — собі ж гірше зробите. І так у всьому. Ну, а ще — продуктів використовується багато, але саме приготування абсолютно безпроблемне, запевняє автор рецепту — кулінарний блогер дядько Женя.

М'ясо по-східному

Iнгредiєнти

яловичина — 600-700 г (10-12 порційних шматків);

солодкий перець;

помідори — 2;

баклажани — 1-2;

яблука — 2;

червона цибуля;

часник — 5-6 зубчиків;

масло – 200 г;

біле вино – 200 мл;

зелень;

сіль, перець

Для м'яса по-східному насамперед, за півгодини до початку процесу 5-6 зубців часнику дрібно рубаємо і заливаємо 200 мл білого вина. Залишаємо у спокої.

За півгодини готуємо початкову закладку. Ріжемо м'ясо на порційні шматки. Ріжемо синій лук кільцями. І ріжемо соломкою солодкий перець. У каструлю відправляємо 100 грам масла, розтоплюємо його, укладаємо м'ясо, швидко солимо, перчимо і розташовуємо зверху шарами кільця цибулі і перцеву соломку. Ще 100 г вершкового масла невеликими брусочками розкладаємо зверху цього по всій площі і зменшуємо вогонь. Додаємо порцію дрібно нарізаної зелені та накриваємо кришкою. Тушкування м'яса стартувало.

Через 5 хвилин додаємо в каструлю ту саму винно-чесночну суміш, яку ми становили заздалегідь. Додаємо вогонь, даємо закипіти і знову мінімізуємо градус, залишаючи страву на 15 хвилин.

Через 15 хвилин додаємо пару дрібно нарізаних помідорів. Ще хвилин через 5 — пару дрібно рубаних баклажанів. І ще через 5 хвилин — яблука, нарізані часточками, а також другу порцію подрібненої зелені. Це останнє, чого вимагає наш рецепт. З моменту занурення яблук до повної готовності треба почекати ще хвилин 20. А в сумі вийде, що наше м'ясо по-східному готуватиметься близько години. Наприкінці прибираємо вогонь, даємо продукту настоятися, добре струшуємо каструлю — от і все! М'ясо по-східному — до ваших послуг.

В принципі, воно піде з будь-яким гарніром — хоч із пастою, хоч із гречкою, але краще, звісно, з рисом. А може порадувати і просто так, само по собі.