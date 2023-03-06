Простой постный рецепт: как приготовить тушеную капусту с фасолью

Тушеная капуста с фасолью — именно то, что подойдет вам во время поста

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Тушеная капуста с фасолью — может ли что-то быть проще? И может ли что-то быть более подходящим на время поста? Весь набор продуктов, необходимых для этого блюда, почти всегда есть под рукой. А приготовить его — буквально за час! — может даже начинающий кулинар, утверждают специалисты с ресурса 1000.menu.

Добавим, что фасоль особенно ценится вегетарианцами. Ведь растительный белок фасоли по своей пищевой ценности приближен к животному белку, поэтому она может заменить некоторые виды мяса.

Тушеная капуста с фасолью

Ингредиенты

капуста — 700 г;

морковь — 1;

лук репчатый — 2;

фасоль — 100 г;

растительное масло;

томатная паста — 45 г;

базилик сухой — 1 ч. л.;

укроп ;

соль

Тушеная капуста с фасолью стартует с подготовки фасоли. Промываем ее и замачиваем в холодной воде на несколько часов или на ночь. Затем отвариваем в кипящей подсоленной воде до мягкости (50-60 минут). Откидываем на сито, чтобы стекла вода.

Шинкуем капусту тонкой соломкой. Чистим морковь, натираем на крупной терке. Нарезаем лук кубиками. На сковороде, на среднем огне обжариваем лук с морковью минут 10, периодически помешивая. Выкладываем туда же нашиyкованную капусту, перемешиваем, добавляем немного воды. Тушим под крышкой, помешивая время от времени. Если надо — добавляем еще воды. Доводим на умеренном огне до полуготовности, на что может уйти от 10 минут (если капуста молодая) до 30 (если старая).

Добавляем томатную пасту, солим, перемешиваем. Выкладываем вареную фасоль с базиликом, перемешиваем. Доводим капусту на медленном огне до полной готовности. Подаем тушеную капусту с фасолью, присыпав укропом.